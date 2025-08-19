Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

A fines de 2024 ocurrieron una seguidilla de hechos donde el protagonista fue Axel Fabián Marinero (34). Un 30 de octubre se cortó el tendón de Aquiles en una de sus piernas, en la clínica "Humana Salud" lo atendió el doctor Leonardo Santiago Furlotti Barassi . Este le dijo que debía operarse y el trámite fue rápido, para el 7 de noviembre ya estaba operado y dado de alta. Pero un 11 de noviembre pasaba lo impensado, Marinero perdía la vida.

Varios allanamientos Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

Investigación San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile

La familia tomó cartas en el asunto y denunciaron al médico por mala praxis. El hecho se investigó durante meses, pero el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández de UFI Delitos Especiales llegaron a la conclusión que Furlotti Barassi no había sido el responsable de la muerte de Marinero , que había fallecido por un ataque al corazón.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 19.39.37 (1)

El médico pensó que no iba a recaer ninguna culpa sobre él, pero la investigación determinó lo contrario. Los miembros del MPF siguieron otro hilo de la investigación y comprobaron que hubo una maniobra fraudulenta y fue Furlotti el autor.

Este lunes, la fiscalía le hizo saber a este profesional que se lo iba a investigar de los delitos de estafa e incumplimiento en los deberes de funcionario público en concurso ideal. La razón, porque con las pruebas que dio la familia hacen sospechar que Furlotti le solicitó dinero a Marinero para hacer la operación.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 19.39.37 (2)

Ahí es donde se hizo la maniobra fraudulenta, porque Furlotti lo iba a operar en un hospital público, esto quiere decir que Marinero no tenía que pagar nada, porque todo iba a ser gasto del Estado. En la audiencia de formalización, el MPF le hizo saber a la jueza de Garantías Flavia Allende que existen chats y un comprobante donde el fallecido le pasó 250.000 pesos de su cuenta NaranjaX a la de Mercado Libre (Mercado Pago) de Furlotti.

En esos mensajes entre los protagonistas, el profesional le dijo que era para comprar suturas e el implante. La abogada querellante, Josela María Echegaray Moya, expresó que la familia pasó ese dinero porque confiaron en su buena fe, “Había una confianza absoluta en él”, expresó.

Esa transacción de dinero se hizo y después Marinero fue operado el 6 de noviembre en el Hospital César Aguilar de Caucete. El 7 fue dado de alta y el 11 de ese mes perdió la vida. Desde la Justicia comprobaron que no existió mala praxis por parte de Furlotti, es decir, que no fue responsable de su muerte.

De igual manera, la magistrada lo imputó por estafa e incumplimiento a los deberes de funcionario público y le dictó una medida de coerción, no entorpecer la investigación y someterse al proceso cada vez que lo requiera la justicia.