En 9 de Julio

Entre tres, se robaron 4 mil kilos de pasas de exportación valuadas en 8 mil dólares

Juan Ignacio del Carril, productor de pasas de uva, sufrió un costoso robo en su frigorífico de 9 de Julio. Los ladrones operaron con total tranquilidad y durante una hora se dedicaron a vaciar el galpón. Quedaron registrados en las cámaras de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-18 at 20.19.04 (1)
WhatsApp Image 2025-08-18 at 20.23.25

Un robo de película sacudió a un productor de 9 de Julio y encendió las alarmas en toda la zona. Desconocidos ingresaron a una finca ubicada en Diagonal Costa Canal, entre calle 5 y calle 8, en 9 de Julio, y se llevaron nada menos que 4.000 kilos de pasa procesada, un producto de primera calidad que ya estaba listo para ser exportado a Brasil en 400 cajas. La pérdida se calcula en 8.000 dólares, ya que cada caja tiene un valor que oscila entre los 20 y 25 dólares.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 20.23.25

El hecho ocurrió en el Frigorífico Del Carril, propiedad de Juan Ignacio del Carril. El casero del lugar relató que escuchó ruidos, salió a ver qué pasaba pero no encontró nada extraño, y que lamentablemente no tiene acceso a las cámaras de seguridad, lo que hubiese sido clave para esclarecer lo sucedido. Los delincuentes ingresaron a las 23 y tardaron alrededor de una hora en sacar caja por caja del depósito. En las cámaras de seguridad solo se ve a 3 personas pero Del Carril sostiene que afuera había más gente que ayudó a cargar un vehículo ya que es imposible llevarse esa cantidad de mercadería a pie, pero lamentablemente no hay dispositivo de vigilancia en la calle.

Los productores de la zona advierten que si bien no es raro que haya robos de pasa sucia —la que se seca al aire libre y tiene menos valor—, no es común que ingresen a un galpón y arrasen con mercadería ya procesada. “Eso ya es normal, lo que no es normal es que entren al galpón, rompan todo”, comentó del Carril.

El golpe puso en evidencia una problemática más amplia: la existencia de un mercado paralelo de pasas robadas, que distorsiona precios y complica a los pequeños y medianos productores. “Se ve que hay un mercado, la deben comprar súper barato. A mí mismo me pasa con mis clientes del mercado interno que me dicen que hay una más barata, pero cuando me dicen el precio, es imposible competir. Compran pasas robadas a muy bajo precio y dañan el mercado”, explicó Del Carril.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1957600736029663394&partner=&hide_thread=false

El productor, que suele manejar entre dos mil y dos mil quinientas cajas por temporada, aseguró que si para él el golpe es fuerte, para otros colegas con mayores volúmenes el problema puede ser devastador. “Están habiendo muchos casos y todos los productores están al tanto, hay que tener mucho cuidado”, advirtió.

El robo de 9 de Julio se suma a una seguidilla de episodios que ponen en jaque al sector. Mientras tanto, la investigación continúa para tratar de dar con los responsables y recuperar una carga que tenía destino internacional.

