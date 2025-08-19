martes 19 de agosto 2025

Ataque a un viñedo

Robo en finca de 25 de Mayo: se llevaron 400 trabas de los parrales

Delincuentes ingresaron a una propiedad y robaron cientos de trabas de maderas. Se sospecha que fue la acción de una banda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Un importante robo se produjo este fin de semana en una finca de 25 de Mayo, donde delincuentes ingresaron tras cortar el cierre perimetral y sustrajeron una gran cantidad de elementos utilizados en la producción vitícola. No fueron por pasas u otros productos, los ladrones robaron 400 trabas de parrales.

El hecho fue denunciado el domingo último por Roxana Segura, la propietaria de una finca ubicada en calle 3 y Ruta 270. Según relató a la Policía, desde hace un tiempo viene notando la falta de piezas metálicas, pero en esta oportunidad la pérdida fue mucho mayor: constató el faltante de cientos de trabas de parral que estaban listas para utilizar.

De acuerdo con la información, los autores habrían cortado el alambrado del lado oeste de la propiedad para ingresar y retirarse con el botín. Dan por descontado que actuaron varias personas y emplearon un camión o un vehículo grande para transportar todos los maderos.

En un primer momento intervinieron los policías de la Comisaría 10ma, que tomaron la denuncia, y ahora el caso está en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

