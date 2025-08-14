Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido

En la noche de este miércoles, personal policial destinado a tareas adicionales en el supermercado CAFE AMÉRICA, ubicado en Rivadavia, frustró un intento de hurto gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad del local.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:40, cuando un efectivo observó a través del sistema de vigilancia a un hombre que, en el sector de la caja N° 2, intentaba ocultar mercadería entre sus pertenencias.

El sospechoso, identificado como Maximiliano Ariel Corbo, vestía una campera negra y pantalón de jeans. Entre los productos que intentó sustraer se encontraban dos cortes de cerdo, un matambre valuado en $14.086,45 y una pulpa de cerdo por $7.160,90, además de un jabón en polvo marca Granby.

Gracias a la rápida intervención policial, el hecho fue impedido y la mercadería recuperada, quedando Corbo a disposición de las autoridades competentes.