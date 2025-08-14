jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rivadavia

Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido

Además, el sujeto llevaba escondido entre sus prendas un jabón en polvo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diseño sin título (1)

En la noche de este miércoles, personal policial destinado a tareas adicionales en el supermercado CAFE AMÉRICA, ubicado en Rivadavia, frustró un intento de hurto gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad del local.

Lee además
Imagen ilustrativa
"Escruche"

Una mujer de Capital sufrió el robo de $2.500.000 y una planchita de cabello
dos hombres fueron detenidos con las manos en la masa en chimbas: los atraparon en un techo
Insólito

Dos hombres fueron detenidos "con las manos en la masa" en Chimbas: los atraparon en un techo

El hecho ocurrió alrededor de las 21:40, cuando un efectivo observó a través del sistema de vigilancia a un hombre que, en el sector de la caja N° 2, intentaba ocultar mercadería entre sus pertenencias.

El sospechoso, identificado como Maximiliano Ariel Corbo, vestía una campera negra y pantalón de jeans. Entre los productos que intentó sustraer se encontraban dos cortes de cerdo, un matambre valuado en $14.086,45 y una pulpa de cerdo por $7.160,90, además de un jabón en polvo marca Granby.

Gracias a la rápida intervención policial, el hecho fue impedido y la mercadería recuperada, quedando Corbo a disposición de las autoridades competentes.

Temas
Seguí leyendo

Dos hombres fueron detenidos "con las manos en la masa" en Chimbas: los atraparon en un techo

Le robaron al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

Una adolescente fue asaltada cuando iba a la escuela: le pegaron con un arma y le robaron el celular

Liberaron por error a un detenido por robo que tenía prisión preventiva y buscan recapturarlo

Robo en un conocido estudio jurídico: las cámaras captaron a un desconocido y es intensamente buscado

Atrapan al "Oro Churero", el ladrón que se tropezó cuando intentaba huir de un robo en Pocito

Tensión en La Bebida: atraparon a un menor con una Play robada y atacaron a la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un mendocino engano por tiktok a una sanjuanina discapacitada, la llevo a un hotel alojamiento y la violo
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales
En las redes

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Te Puede Interesar

OSSE cambia su manera de trabajar para mejorar las respuestas ante las urgencias y reclamos.
Servicio

De qué se trata la reestructuración de OSSE que busca responder a urgencias y reclamos con mayor rapidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Calingasta

Cuenta regresiva para la puesta en marcha en Radiotelescopio: en septiembre se montaría la antena

Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido
En Rivadavia

Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido