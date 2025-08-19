martes 19 de agosto 2025

Avance

Por primera vez, realizan un importante procedimiento para la fertilización in vitro en el Hospital Rawson

El desarrollo de la técnica implica una ampliación de las prestaciones que ofrece la salud pública de la provincia en torno a la reproducción asistida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Especialistas realizaron las primeras punciones foliculares en el Hospital Rawson, un procedimiento clave para los tratamientos de&nbsp;fertilización.

Especialistas realizaron las primeras punciones foliculares en el Hospital Rawson, un procedimiento clave para los tratamientos de fertilización.

En los últimos días, el Hospital Rawson celebró un importante avance en el marco de los tratamientos de fertilización in vitro. Es que, especialistas del centro de salud, realizaron las primeras punciones foliculares dentro del servicio de Maternidad, lo que permite ampliar las prestaciones del sector.

“El haber realizado una serie de fertilizaciones in vitro y transferencias embrionarias dentro del servicio de Maternidad constituye un buen avance que permite ampliar la cantidad y calidad de procedimientos, realizándolas en un contexto interdisciplinario con las intervenciones de médicos, embriólogos, bioquímicos, licenciadas en nutrición, asistentes sociales y psicólogas”, indicaron desde el Ministerio de Salud de la provincia al dar a conocer la información.

En ese contexto, recordaron que, la fertilización in vitro (FIV) es un tratamiento de reproducción asistida, que puede ayudar a las parejas a concebir un hijo cuando enfrentan dificultades para quedar embarazadas de manera natural.

Los tres pasos principales del proceso de FIV

  • Punción Folicular: la obtención de los óvulos

La punción folicular es el primer paso del proceso de FIV. En este procedimiento se extraen los óvulos maduros de los ovarios de la mujer. Esto se hace mediante una aguja guiada por ultrasonido que se introduce en el ovario a través de la vagina. El procedimiento se realiza bajo sedación para minimizar el dolor.

  • Fertilización In Vitro: la unión del óvulo y el espermatozoide

Una vez que se han obtenido los óvulos, se mezclan con los espermatozoides en un laboratorio. Esto se hace en un plato de cultivo especial que proporciona un entorno óptimo para la fertilización. Si la fertilización es exitosa se formarán embriones, que se desarrollarán en el laboratorio durante varios días.

  • Transferencia Embrionaria: la implantación del embrión

Se realiza después de que los embriones han crecido y se han desarrollado en el laboratorio para transferirlos al útero de la mujer. La transferencia embrionaria es un procedimiento simple e indoloro que se realiza mediante un catéter que se introduce en el útero a través del cuello uterino. Los embriones se depositan en el útero, donde pueden implantarse y desarrollarse en un feto.

¿Qué sigue después de la Transferencia Embrionaria?

Después de la transferencia embrionaria la mujer deberá esperar alrededor de dos semanas para saber si el tratamiento ha sido exitoso. Durante este tiempo es importante seguir las instrucciones del médico y tomar todo medicamento que le haya sido recetado. Si el tratamiento es exitoso, se realizará una prueba para confirmar el embarazo.

