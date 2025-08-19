martes 19 de agosto 2025

Declaraciones

El Gobierno de San Juan anunció que los salarios docentes de agosto se liquidarán con un aumento atado al IPC

La confirmación de la medida fue anunciada por la ministra Silvia Fuentes, quien precisó que la paritaria con los gremios del sector sigue abierta

Por Mario Godoy
Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan.

Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan, adelantó que los salarios de los docentes del mes de agosto serán liquidados en base al “IPC del mes de agosto”. Este aumento será aplicado mientras la negoción paritaria continúa abierta.

“Se va a liquidar con el IPC del mes de agosto, seguramente, porque es lo que marcó ayer el secretario de la Gobernación -Emilio Achem-, aunque los detalles los tiene el ministro de Hacienda”, comentó en rueda de prensa la Ministra.

Asimismo, Fuentes explicó que la charla con los gremios docentes seguirá desarrollándose hasta encontrar puntos de acuerdo: “Vamos a seguir conversando con los gremios, inmediatamente pondremos fecha para volver a reunirnos. Siempre nos van a encontrar dialogando. Yo no estoy enfrente de los docentes, yo soy docente. El gobernador quiere que los salarios sigan aumentando y en base a eso, seguiremos trabajando”.

El anuncio de la funcionaria se da en medio de un clima de tensión con los gremios. Este viernes 15 de agosto, el plenario de delegados de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) resolvió rechazar la propuesta salarial que el Gobierno de San Juan presentó en la tercera negociación paritaria docente del año. A ese rechazo también se sumó el gremio AMET, que decidió no acompañar la oferta oficial.

La propuesta discutida en el Centro Cívico, durante la reunión del jueves 14, incluía la aplicación del coeficiente de variación mensual del IPC a los meses de agosto, septiembre y octubre; un incremento de 4 puntos en agosto y otros 4 en septiembre para todos los cargos del nomenclador docente; mejoras en el salario familiar; y la actualización de ítems como “Nueva Conectividad San Juan” y E60.

Sin embargo, las organizaciones sindicales consideraron que lo ofrecido no alcanzaba a cubrir la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, y por eso el plenario de UDAP decidió rechazarlo de manera contundente. En este marco, la negociación paritaria sigue abierta, a la espera de un nuevo acercamiento entre el Gobierno y los gremios que nuclean a los docentes sanjuaninos.

Temas
