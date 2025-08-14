jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Centro Cívico

Los tres gremios docentes vuelven a reunirse con el Gobierno de San Juan en un nuevo encuentro paritario

El encuentro tuvo lugar a las 15 horas y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto al secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras dos primeros intentos fallidos, los representantes de los tres gremios docentes de San Juan volvieron a sentarse este jueves con autoridades del Gobierno provincial en la tercera reunión paritaria del año. El encuentro tuvo lugar a las 15 horas y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto al secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.

Lee además
los motivos detras del rechazo de paritarias de udap: fuertes definiciones
Declaraciones

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones
sin acuerdo, el gobierno de san juan y gremios docentes volveran a reunirse el jueves
Negociación

Sin acuerdo, el Gobierno de San Juan y gremios docentes volverán a reunirse el jueves

Por la parte gubernamental, también participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y otros funcionarios del área educativa y financiera.

Los gremios estuvieron representados por UDAP, AMET y UDA. Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, estuvo acompañada por los asesores y secretarios del sindicato, mientras que por AMET participaron Daniel Quiroga, Francisco Campos y Adrián Ruiz. Por UDA asistieron Karina Navarro, Roberto Correa Esbry y María Elena Hierrezuelo.

El pasado lunes, la negociación no prosperó y se decidió un cuarto intermedio hasta este jueves. Según señalaron desde UDAP, la propuesta inicial del Gobierno, que incluía aumentos del 1% en agosto y septiembre y la diferencia del IPC en octubre, fue considerada insuficiente. “El IPC ya no alcanza”, afirmó Patricia Quiroga, destacando que la docencia busca un incremento salarial que supere el indicador de inflación.

Los gremios argumentaron que tomar el IPC como referencia para los aumentos salariales no refleja la realidad del bolsillo docente. “Cuando vamos a las góndolas, no nos alcanza. El IPC está bajo porque no se consume, no porque los precios estén bajos”, explicó Quiroga, subrayando que esa fue la principal razón por la que los sindicatos decidieron no aceptar la oferta del Gobierno.

Temas
Seguí leyendo

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan

En la Legislatura sanjuanina aprobaron medidas para fortalecer la industria y la infraestructura vial

José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Un joven sanjuanino protagonizó un encuentro nacional del PRO con María Eugenia Vidal

El orreguismo encuesta a los sanjuaninos para definir el candidato que quiere la gente para las legislativas

Marcha de jubilados: volvieron a aplicar el protocolo antipiquete

El gobierno renovó casi los dos tercios de vencimientos de la deuda en pesos, con tasas de hasta el 70%

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
jose luis espert sera el primer candidato a diputado nacional de la libertad avanza en la provincia de buenos aires
Confirmado

José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Te Puede Interesar

La uva sanjuanina de Pedernal es reconocida mundialmente. Foto Wines of Argentine
Estrategias oficiales

En San Juan, revivir el tren y asfaltar la ruta que pasa por un valle soñado, ejes de motores productivos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Alquilan la casa donde funcionó Garder y piden una millonaria cifra
Tras la causa judicial

Alquilan la casa donde funcionó Garder y piden una millonaria cifra

Condenaron a tres años de prisión a un hombre por abusar de las hijas de su pareja: una de ellas es menor de edad
Juicio abreviado

Condenaron a tres años de prisión a un hombre por abusar de las hijas de su pareja: una de ellas es menor de edad

Los tres gremios docentes vuelven a reunirse con el Gobierno de San Juan en un nuevo encuentro paritario
En el Centro Cívico

Los tres gremios docentes vuelven a reunirse con el Gobierno de San Juan en un nuevo encuentro paritario