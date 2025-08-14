Los tres gremios docentes vuelven a reunirse con el Gobierno de San Juan en un nuevo encuentro paritario

Tras dos primeros intentos fallidos , los representantes de los tres gremios docentes de San Juan volvieron a sentarse este jueves con autoridades del Gobierno provincial en la tercera reunión paritaria del año. El encuentro tuvo lugar a las 15 horas y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto al secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.

Por la parte gubernamental, también participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y otros funcionarios del área educativa y financiera.

Los gremios estuvieron representados por UDAP, AMET y UDA. Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, estuvo acompañada por los asesores y secretarios del sindicato, mientras que por AMET participaron Daniel Quiroga, Francisco Campos y Adrián Ruiz. Por UDA asistieron Karina Navarro, Roberto Correa Esbry y María Elena Hierrezuelo.

El pasado lunes, la negociación no prosperó y se decidió un cuarto intermedio hasta este jueves. Según señalaron desde UDAP, la propuesta inicial del Gobierno, que incluía aumentos del 1% en agosto y septiembre y la diferencia del IPC en octubre, fue considerada insuficiente. “El IPC ya no alcanza”, afirmó Patricia Quiroga, destacando que la docencia busca un incremento salarial que supere el indicador de inflación.

Los gremios argumentaron que tomar el IPC como referencia para los aumentos salariales no refleja la realidad del bolsillo docente. “Cuando vamos a las góndolas, no nos alcanza. El IPC está bajo porque no se consume, no porque los precios estén bajos”, explicó Quiroga, subrayando que esa fue la principal razón por la que los sindicatos decidieron no aceptar la oferta del Gobierno.