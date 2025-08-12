martes 12 de agosto 2025

Declaraciones

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó por qué desde el gremio decidieron rechazar sobre la mesa la propuesta realizada por el gobierno en las paritarias. Lo que piden y cómo continúan las negociaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La mesa de negociación paritaria que se realizó este lunes entre funcionarios del Gobierno de la provincia y los representantes de los tres gremios docentes no prosperó y se acordó un cuarto intermedio para el jueves de esta semana. En medio, los sindicatos expresaron que lo ofrecido está muy por debajo de lo que espera la docencia sanjuanina, y es por ese motivo que el rechazo se dio sobre la mesa, sin necesidad de bajarlo a las bases. Así lo explicaron desde UDAP, uno de los gremios más grandes de San Juan.

Patricia Quiroga, secretaria general del gremio, detalló que a prima vista la propuesta realizada por Educación y Economía fue insuficiente. “El Gobierno nos ofreció un 1% en agosto, 1% en septiembre y en octubre pagar la diferencia del IPC entre los tres meses. La docencia nos había dicho que el IPC ya no alcanza”, remarcó en diálogo en Canal 13.

Conforme a lo que indicó la gremialista, tomar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia a la hora de establecer los incrementos salariales no resulta ser conveniente en la práctica.

“Cuando vamos a las góndolas no nos alcanza. El IPC está bajo porque no se consume, no porque los precios están bajos. La docencia pide el IPC y algo más. Ahora lo que nos ofrecen no era ni el IPC”, sentenció Quiroga, argumentando que ese fue el principal motivo por el cual los tres gremios decidieron no avanzar en la negociación paritaria.

Si bien algunos espacios bajarán la propuesta a las bases para llevar una contrapropuesta el jueves, caso de AMET que convoca a los delegados a una reunión para este miércoles, las expectativas sindicales están puestas en que se revea el ofrecimiento realizado por el Gobierno, ya que los tres espacios sindicales remarcaron que necesitan un incremento que deje de tomar como base la inflación.

El próximo encuentro paritario se llevará a cabo el jueves 14 de agosto, desde las 14 horas.

Dejá tu comentario

