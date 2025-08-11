Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan

Cerca de las 14:45 horas de este lunes, se lleva a cabo en el Centro Cívico una nueva reunión de la mesa paritaria docente , luego de que los gremios UDAP, UDA y AMET rechazaran la última oferta salarial presentada por el Gobierno de San Juan .

Sueldos La paritaria docente en San Juan se retoma, con la vara gremial más alta

Arrancó la negociación Paritaria docente: el Gobierno ofreció aumentos para octubre, diciembre y en las asignaciones familiares

Participan, además, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la subsecretaría de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Martin Recabarren; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Sergio Castro.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; la asesora Letrada Mabel Szalankiewicz; el secretario Gremial, Franco Lucero y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; la secretaria Gremial, Gisella Abrego y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.

A través de sus redes sociales, UDAP comunicó que la propuesta fue considerada insuficiente. Patricia Quiroga señaló que la oferta “únicamente contempla el IPC” y no refleja “las verdaderas necesidades de los docentes”. Según explicó, su gremio fue el primero en rechazarla durante el encuentro, postura que luego fue acompañada por las demás organizaciones.

Embed - Udap San Juan on Instagram View this post on Instagram A post shared by Udap San Juan (@udap.sj)

El pasado viernes 8 de agosto se desarrolló la primera reunión correspondiente a la tercera instancia de negociación paritaria 2025, presidida por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes. El Gobierno propuso:

Un incremento en octubre equivalente a la variación de los índices de precios de julio, agosto y septiembre (IPC).

Un aumento en diciembre equivalente a la variación de los índices de precios de octubre y noviembre.

Un incremento en las asignaciones familiares de agosto, calculado según el IPC de mayo, junio y julio.

En representación del Ejecutivo participaron también el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje, entre otros funcionarios.

Por el sector sindical, UDAP estuvo representada por su secretaria General, Patricia Quiroga, y dirigentes de su comisión; AMET, por su secretario General, Daniel Quiroga, y demás integrantes de la conducción; mientras que UDA estuvo encabezada por su secretaria General, Karina Navarro, junto a miembros de la comisión directiva.