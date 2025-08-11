Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan

Cerca de las 14:45 horas de este lunes, se lleva a cabo en el Centro Cívico una nueva reunión de la mesa paritaria docente, luego de que los gremios UDAP, UDA y AMET rechazaran la última oferta salarial presentada por el Gobierno de San Juan.
Desde la tarde de este lunes se desarrolla el segundo encuentro de la tercera instancia de negociación. Según informó la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga, los tres sindicatos presentes en la reunión del pasado viernes le bajaron el pulgar a la oferta del Ejecutivo local.
Participan, además, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la subsecretaría de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Martin Recabarren; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Sergio Castro.
En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; la asesora Letrada Mabel Szalankiewicz; el secretario Gremial, Franco Lucero y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; la secretaria Gremial, Gisella Abrego y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.
A través de sus redes sociales, UDAP comunicó que la propuesta fue considerada insuficiente. Patricia Quiroga señaló que la oferta “únicamente contempla el IPC” y no refleja “las verdaderas necesidades de los docentes”. Según explicó, su gremio fue el primero en rechazarla durante el encuentro, postura que luego fue acompañada por las demás organizaciones.
El pasado viernes 8 de agosto se desarrolló la primera reunión correspondiente a la tercera instancia de negociación paritaria 2025, presidida por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes. El Gobierno propuso:
En representación del Ejecutivo participaron también el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje, entre otros funcionarios.
Por el sector sindical, UDAP estuvo representada por su secretaria General, Patricia Quiroga, y dirigentes de su comisión; AMET, por su secretario General, Daniel Quiroga, y demás integrantes de la conducción; mientras que UDA estuvo encabezada por su secretaria General, Karina Navarro, junto a miembros de la comisión directiva.