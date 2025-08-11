lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Centro Cívico

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan

Desde la tarde de este lunes se desarrolla el segundo encuentro de la tercera instancia de negociación. Según informó la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga, los tres sindicatos presentes en la reunión del pasado viernes le bajaron el pulgar a la oferta del Ejecutivo local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cerca de las 14:45 horas de este lunes, se lleva a cabo en el Centro Cívico una nueva reunión de la mesa paritaria docente, luego de que los gremios UDAP, UDA y AMET rechazaran la última oferta salarial presentada por el Gobierno de San Juan.

Lee además
paritaria docente: el gobierno ofrecio aumentos para octubre, diciembre y en las asignaciones familiares
Arrancó la negociación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció aumentos para octubre, diciembre y en las asignaciones familiares
la paritaria docente en san juan se retoma, con la vara gremial mas alta
Sueldos

La paritaria docente en San Juan se retoma, con la vara gremial más alta

Participan, además, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la subsecretaría de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Martin Recabarren; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Sergio Castro.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; la asesora Letrada Mabel Szalankiewicz; el secretario Gremial, Franco Lucero y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; la secretaria Gremial, Gisella Abrego y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.

A través de sus redes sociales, UDAP comunicó que la propuesta fue considerada insuficiente. Patricia Quiroga señaló que la oferta “únicamente contempla el IPC” y no refleja “las verdaderas necesidades de los docentes”. Según explicó, su gremio fue el primero en rechazarla durante el encuentro, postura que luego fue acompañada por las demás organizaciones.

Embed - Udap San Juan on Instagram
View this post on Instagram

A post shared by Udap San Juan (@udap.sj)

El pasado viernes 8 de agosto se desarrolló la primera reunión correspondiente a la tercera instancia de negociación paritaria 2025, presidida por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes. El Gobierno propuso:

  • Un incremento en octubre equivalente a la variación de los índices de precios de julio, agosto y septiembre (IPC).
  • Un aumento en diciembre equivalente a la variación de los índices de precios de octubre y noviembre.
  • Un incremento en las asignaciones familiares de agosto, calculado según el IPC de mayo, junio y julio.

En representación del Ejecutivo participaron también el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje, entre otros funcionarios.

Por el sector sindical, UDAP estuvo representada por su secretaria General, Patricia Quiroga, y dirigentes de su comisión; AMET, por su secretario General, Daniel Quiroga, y demás integrantes de la conducción; mientras que UDA estuvo encabezada por su secretaria General, Karina Navarro, junto a miembros de la comisión directiva.

Temas
Seguí leyendo

La paritaria docente en San Juan se pospuso, pero por pocos días

Milei fue distinguido como "Economista del Año 2025″ por parte de una reconocida entidad de Brasil

El Jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

El Gobierno sale a buscar pequeños emprendimientos mineros para regularizarlos y que aprovechen el boom de la actividad

Desde lo alto, así está hoy el barrio de categoría que San Juan busca recuperar: gestiones "muy avanzadas"

Gioja reactivó las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de Uñac

Los detalles de la reunión de Orrego que selló el nacimiento de Por San Juan sin La Libertad Avanza

Cómo es el mecanismo sanjuanino para construir casas con plata del Estado y de privados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Durante el evento sobre Seguridad Deportiva que se desarrolla en la provincia, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, explicó cómo funciona la Fuerza ahora en San Juan.
En la provincia

El Jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Te Puede Interesar

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores
En las redes

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, los comercios no se rinden: con la apertura de importaciones, las casas locales lanzan 12 y hasta 18 cuotas sin interés, entregas sin cargo y atención personalizada para competir con los precios de Chile.
Electrodomésticos

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes
Relevamiento

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan
En el Centro Cívico

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan