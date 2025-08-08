viernes 8 de agosto 2025

Arrancó la negociación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció aumentos para octubre, diciembre y en las asignaciones familiares

Se realizó la primera sesión de la tercera negociación del año entre autoridades provinciales y los sindicatos UDAP, UDA y AMET. El Gobierno presentó una nueva propuesta salarial.

Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-08 at 19.24.44

Este viernes 8 de agosto se realizó la primera reunión correspondiente a la tercera instancia de negociación paritaria docente de 2025, entre el Gobierno de San Juan y los gremios UDAP, UDA y AMET. El encuentro tuvo lugar en el Ministerio de Educación y fue presidida por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes.

Durante la reunión, el Gobierno provincial presentó una nueva propuesta salarial a los representantes sindicales, la cual consistió en:

- un incremento en el mes de octubre equivalente a la variación en los índices de precios de los meses de julio, agosto y septiembre, según el IPC.

- un incremento para el mes de diciembre equivalente a la variación en los índices de precios de los meses de octubre y noviembre.

- un incremento en las asignaciones familiares para el mes de agosto, de acuerdo al IPC de los meses de mayo, junio y julio.

Participaron en la mesa paritaria el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; los asesores jurídicos Adriana Aguirre y Martín Recabarren; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Sergio Castro.

En representación del sector gremial, por UDAP asistieron la secretaria General, Patricia Quiroga; el secretario Adjunto, Franco Lucero; y los asesores Daniel Persichella y Walter Ríos. Por AMET, participaron el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Por su parte, UDA estuvo representada por su secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo; la secretaria Gremial, Gisella Abrego; y el asesor Roberto Correa Esbry.

La próxima reunión paritaria será el lunes 11 de agosto, a las 14 horas.

