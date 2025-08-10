domingo 10 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Estadio del Bicentenario

Del batacazo a la gloria: La Liga Albardón-Angaco se consagró campeón en la Copa País en San Juan y va por el sueño de la Copa Argentina

Venció 1-0 a la Liga Caucetera-Sanmartiniana y se quedó con la Etapa San Juan de la Copa País. Ahora enfrentará al ganador entre Mendoza y Villa Mercedes en la fase Regional. Imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.06
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.09 (1)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.09
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.08 (2)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.08 (1)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.08
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.07 (2)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.07 (1)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.07

La Liga Albardón/Angaco sigue haciendo historia en la Copa País. Este domingo, logró un triunfo clave al derrotar por 1-0 a la Liga Caucetera/Sanmartiniana y quedarse con la Etapa San Juan del torneo. El gol decisivo fue anotado por Octavio Martín, que le dio la clasificación a la siguiente fase.

Lee además
Final de la Copa País. 
Región Cuyo

Final de la Copa País: precio de las entradas y los accesos que tendrá cada liga en el Bicentenario
laburantes, futbolistas y sonadores: la vida detras de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

El triunfo tiene un sabor especial luego del batacazo que dio la semana pasada, cuando eliminó en semifinales a la Liga Sanjuanina, una de las favoritas con mayoría de jugadores que defienden a los grandes equipos de la provincia.

Ahora, Albardón-Angaco se prepara para enfrentar al ganador de la serie entre Mendoza y Villa Mercedes en la instancia Regional, camino que los acerca a la gran final nacional.

La Copa País es una competencia inédita que reúne a más de 70 selecciones liguistas de todo el país. Organizada por el Consejo Federal, busca potenciar el desarrollo del fútbol del interior argentino con un formato que contempla tres etapas: clasificatoria, regional y final.

Los ganadores provinciales avanzan a la etapa Regional, donde definirán quién representará a cada región en la final nacional. El gran premio es un cupo directo para la Copa Argentina 2026, donde el campeón de la Copa País 2025 tendrá la oportunidad de enfrentarse con clubes de categorías nacionales de AFA e incluso grandes equipos de primera división.

San Juan tuvo una fuerte presencia en este torneo con la participación de ocho ligas locales: Liga Sanjuanina, Liga Caucetera-Sanmartiniana, Liga Jachallera, Liga Sarmientina, Liga Albardón-Angaco, Liga Calingastina, Liga Iglesiana y Liga Veinticinqueña.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.09 (1)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.09
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.08 (2)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.08 (1)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.08
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.07 (2)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.07 (1)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.07

Temas
Seguí leyendo

En el Bicentenario y con ambas hinchadas: la Liga Albardón-Angaco y la Liga Caucetera jugarán la final de la Copa País

Desde arriba, la locura del Desafío de las Estrellas con 45 mil personas en El Villicum

Entre repulgue, pasteles y sopaipillas: la tradición en el fútbol jachallero

Le sacaron la medalla de oro al sanjuanino Kalejman: "Es una vergüenza lo que me han hecho"

Vázquez sorprendió en el Villicum y se quedó con el Desafío de las Estrellas del TC, tras una apretada definición

La Loca Banda del TC copó San Juan: amistad, carnaval y pasión fierrera

Cuando los mecánicos se roban el show: cómo se vive una parada en boxes en el Desafío de las Estrellas

Domingo negro para Tobías Martínez: abandonó en el Desafío de las Estrellas por problemas mecánicos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le sacaron la medalla de oro al sanjuanino kalejman: es una vergüenza lo que me han hecho
Polémica en los Juegos Panamericanos

Le sacaron la medalla de oro al sanjuanino Kalejman: "Es una vergüenza lo que me han hecho"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte
Rawson

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso
Gravísimo

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?
Su identidad

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?

Te Puede Interesar

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tradición en el fútbol de Jáchal.
Ni choris ni empanadas

Entre repulgue, pasteles y sopaipillas: la tradición en el fútbol jachallero

La imponente bodega El Parque, historia pura de Caucete. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: de ícono productivo de Caucete a un predio en total desuso

Desde arriba, la locura del Desafío de las Estrellas con 45 mil personas en El Villicum video
El drone de Tiempo

Desde arriba, la locura del Desafío de las Estrellas con 45 mil personas en El Villicum

Del batacazo a la gloria: La Liga Albardón-Angaco se consagró campeón en la Copa País en San Juan y va por el sueño de la Copa Argentina
En el Estadio del Bicentenario

Del batacazo a la gloria: La Liga Albardón-Angaco se consagró campeón en la Copa País en San Juan y va por el sueño de la Copa Argentina