Del batacazo a la gloria: La Liga Albardón-Angaco se consagró campeón en la Copa País en San Juan y va por el sueño de la Copa Argentina

La Liga Albardón/Angaco sigue haciendo historia en la Copa País. Este domingo, logró un triunfo clave al derrotar por 1-0 a la Liga Caucetera/Sanmartiniana y quedarse con la Etapa San Juan del torneo. El gol decisivo fue anotado por Octavio Martín , que le dio la clasificación a la siguiente fase.

Historia sanjuanina Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Región Cuyo Final de la Copa País: precio de las entradas y los accesos que tendrá cada liga en el Bicentenario

El triunfo tiene un sabor especial luego del batacazo que dio la semana pasada, cuando eliminó en semifinales a la Liga Sanjuanina , una de las favoritas con mayoría de jugadores que defienden a los grandes equipos de la provincia.

Ahora, Albardón-Angaco se prepara para enfrentar al ganador de la serie entre Mendoza y Villa Mercedes en la instancia Regional, camino que los acerca a la gran final nacional.

La Copa País es una competencia inédita que reúne a más de 70 selecciones liguistas de todo el país. Organizada por el Consejo Federal, busca potenciar el desarrollo del fútbol del interior argentino con un formato que contempla tres etapas: clasificatoria, regional y final.

Los ganadores provinciales avanzan a la etapa Regional, donde definirán quién representará a cada región en la final nacional. El gran premio es un cupo directo para la Copa Argentina 2026, donde el campeón de la Copa País 2025 tendrá la oportunidad de enfrentarse con clubes de categorías nacionales de AFA e incluso grandes equipos de primera división.

San Juan tuvo una fuerte presencia en este torneo con la participación de ocho ligas locales: Liga Sanjuanina, Liga Caucetera-Sanmartiniana, Liga Jachallera, Liga Sarmientina, Liga Albardón-Angaco, Liga Calingastina, Liga Iglesiana y Liga Veinticinqueña.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.09 (1)

WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.09

WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.08 (2)

WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.08 (1)

WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.08

WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.07 (2)

WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.43.07 (1)