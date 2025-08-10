Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso

El domingo empezó de la peor forma en San Juan. Desde la Justicia confirmaron que un joven muró en el Barrio La Estación de Rawson y están investigando las causas de su deceso. Si bien las primeras informaciones explicaban que podría tratarse de un asesinato, ahora apareció otra hipótesis: el suicidio.
La información que se ha dado hasta ahora es mínima, pero expresaron que ocurrió el en Sector Uno de este populoso barrio. La víctima es un joven y las heridas que le habrían encontrado son apuñaladas. No dieron a conocer muchos detalles, pero los investigadores que estuvieron presentes dijeron que la escena del crimen es impactante.
WhatsApp Image 2025-08-10 at 09.56.39
Es muy temprano y se desconoce el móvil del hecho, como así también a que hora se habría producido. El hallazgo fue a primera hora de este domingo. En el lugar estuvo presente primero, miembros de la comisaría jurisdiccional, pero ya están en la escena la División Criminalística y otras brigadas.
El caso recayó en manos de la UFI Delitos Especiales N°2 a cargo del fiscal Francisco Nicolía y los ayudantes fiscales Gemma Cabrera y Maximiliano Gerarduzzi.
El barrio la Estación totalmente solitario y en un hermetismo total
El barrio que sabe tener movimiento a toda hora se encontraba solitario, solo con los policías trabajando en la zona. Puertas y ventanas cerradas y nadie se mostró en la zona tratando de averiguar qué paso. Silencio total.