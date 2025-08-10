domingo 10 de agosto 2025

Gravísimo

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso

Si bien las primeras informaciones señalaban que la muerte del joven podría haber estado relacionada con un homicidio, desde la Justicia afirmaron que ahora investigan otra causa de muerte,

Por Redacción Tiempo de San Juan
El domingo empezó de la peor forma en San Juan. Desde la Justicia confirmaron que un joven muró en el Barrio La Estación de Rawson y están investigando las causas de su deceso. Si bien las primeras informaciones explicaban que podría tratarse de un asesinato, ahora apareció otra hipótesis: el suicidio.

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

La información que se ha dado hasta ahora es mínima, pero expresaron que ocurrió el en Sector Uno de este populoso barrio. La víctima es un joven y las heridas que le habrían encontrado son apuñaladas. No dieron a conocer muchos detalles, pero los investigadores que estuvieron presentes dijeron que la escena del crimen es impactante.

Es muy temprano y se desconoce el móvil del hecho, como así también a que hora se habría producido. El hallazgo fue a primera hora de este domingo. En el lugar estuvo presente primero, miembros de la comisaría jurisdiccional, pero ya están en la escena la División Criminalística y otras brigadas.

El caso recayó en manos de la UFI Delitos Especiales N°2 a cargo del fiscal Francisco Nicolía y los ayudantes fiscales Gemma Cabrera y Maximiliano Gerarduzzi.

El barrio la Estación totalmente solitario y en un hermetismo total

El barrio que sabe tener movimiento a toda hora se encontraba solitario, solo con los policías trabajando en la zona. Puertas y ventanas cerradas y nadie se mostró en la zona tratando de averiguar qué paso. Silencio total.

