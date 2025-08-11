lunes 11 de agosto 2025

Este lunes

Tremendo hallazgo en Rawson: un niño de 9 años encontró una granada en la calle

La Policía y Bomberos intervinieron para retirarla y generar un operativo que alarmó a los vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La granada. Foto: Gentileza Radio del Sur.&nbsp;

La granada. Foto: Gentileza Radio del Sur. 

La mañana de este lunes, un niño de 9 años protagonizó un hallazgo que generó preocupación en el barrio Los Horcones, en Rawson. Mientras jugaba, encontró una granada tipo piña y, sin dimensionar el peligro, la llevó hasta su casa para mostrársela a sus padres.

De inmediato, la familia dio aviso a la Policía y a Bomberos, quienes acudieron rápidamente al domicilio. Los efectivos retiraron el artefacto y desplegaron un operativo que provocó gran revuelo y temor entre los vecinos.

De acuerdo con la información oficial, el explosivo sería una granada FMK 2, un modelo utilizado por las fuerzas de seguridad argentinas. El caso quedó bajo investigación para determinar su procedencia.

