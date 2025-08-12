Video: así era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de Un Rincón de Napoli

Este lunes a primera hora, 11 de los 13 involucrados en la multimillonaria estafa en perjuicio de “Un Rincón de Napoli”, arreglaron su situación con la justicia en un juicio abreviado. Todos aceptaron pena, pero ninguno irá a prisión.
Con estas imágenes, los investigadores comprobaron cómo era el engaño que hacían los distribuidores de carne con los empleados del supermercado céntrico.
Durante todo este lapso, la justicia dio a conocer toda la prueba que comprometía a estos sujetos y los dejaba claramente en jaque. La maniobra fraudulenta entre los imputados era que la empresa compraba equis cantidad de carne y los distribuidores de carne, con complicidad de los empleados del supermercado, bajaban menos cantidad de carne. Es decir, que si Un Rincón de Napoli compraba 15 media reces, estos bajaban 10.
Esta maniobra quedó comprobada con las cámaras de seguridad del lugar, donde se ve claramente cómo estas personas bajaban la carne, pero no la cantidad que se solicitó.
Mirá el video:
Los que aceptaron pena fueron: Jesús Núñez, Walter Mauricio Espejo Salinas y Germán Andrés Jofré, condenados a 3 años condicional como autores responsables del delito de estafa. Y Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asís, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea, César Orlando Luna; sentenciados a 2 años y 6 meses condicional por el delito de estafa en calidad de participes necesarios.
Los que seguirán siendo investigados son: Manuela Nahir Luna Ruiz y Ángel Ezequiel Romero.