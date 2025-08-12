martes 12 de agosto 2025

UFI Delitos Informáticos

Video: así era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de Un Rincón de Napoli

Con estas imágenes, los investigadores comprobaron cómo era el engaño que hacían los distribuidores de carne con los empleados del supermercado céntrico.

Por Pablo Mendoza
image
Durante todo este lapso, la justicia dio a conocer toda la prueba que comprometía a estos sujetos y los dejaba claramente en jaque. La maniobra fraudulenta entre los imputados era que la empresa compraba equis cantidad de carne y los distribuidores de carne, con complicidad de los empleados del supermercado, bajaban menos cantidad de carne. Es decir, que si Un Rincón de Napoli compraba 15 media reces, estos bajaban 10.

Esta maniobra quedó comprobada con las cámaras de seguridad del lugar, donde se ve claramente cómo estas personas bajaban la carne, pero no la cantidad que se solicitó.

Mirá el video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Este lunes 11 de los 13 involucrados en la multimillonaria estafa en perjuicio de Un Rincón de Napoli aceptaron condena en un juicio abreviado. Todos recibieron pena condicional, es decir, que ninguno irá preso. Tras conocerse esta resolución, ahora trascendió el video de cómo era la maniobra fraudulenta. La maniobra que estos sujetos hacían era que entregaban a Un Rincón de Napoli una cantidad menor de carne a la que este local compraba. Fraguaban los registros y vendían el sobrante de manera particular. Esta maniobra fue captada por las cámaras de seguridad del local y con el primer análisis quedó comprobado que ocurrió el 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 diciembre de 2024, 3, 4 y 6 de enero de 2025. Más info en @tiempodesanjuan #estafa #unrincondenapoli #empleados #sanjuan #tiempodesanjuan"

En detalle, este fue el perjuicio de los días que se llegaron a comprobarse:

  • 18/12/24: Napoli encargó 15 media res vacuna a “Carnes Parra” y solo se entregaron 11.
  • 18/12/24: Napoli encarga 10 media res a la abastecedora “Carnes San Agustín” y solo se entregan 8.
  • 19/12/24: Napoli encarga a “Carnes Parra” 18 media res y 20 cuartos delanteros. Y solo se entregan 12 media res y 10 cuartos delanteros.
  • 20/12/24: “Carnes Aguilera” debía enviar 10 media res y se entregaron 5 y una pierna vacuna.
  • 23/12/24: se encargó a “San Agustín” 20 media res y solo se dieron 15.
  • 24/12/24: Napoli encargó a “Parra” 10 media res y 10 piernas. Se entregaron 6 cuartos delanteros.
  • 26/12/24: a “Carnes Parra” se vuelven a encargar 10 media res y 20 piernas. En esa ocasión se entregaron 7 media res y 15 piernas.
  • 27/12/24: a “Carnes Aguilera” se solicitaron 13 media res y solo se dieron 10.
  • 27/12/24: se solicita a “Carnes Parra” 20 media res y ese día se ve que estos empleados entregan 10 media res y 5 piernas.
  • 27/12/24: a “Carnes San Agustín” llevó 10 media res y solo fueron entregadas a Napoli, 7 de ellas.
  • 3/1/25: “Carnes Parra” va a Napoli con un pedido de 24 media res y en las cámaras se ve que se entregan 16.
  • 4/1/25: “Aguilera” envió 10 media res y solo se descargaron 6.
  • 4/1/25: “Parra” envió un pedido de 15 media res y se bajaron del camión 13.

Once de los trece imputados fueron condenados este lunes

Los que aceptaron pena fueron: Jesús Núñez, Walter Mauricio Espejo Salinas y Germán Andrés Jofré, condenados a 3 años condicional como autores responsables del delito de estafa. Y Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asís, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea, César Orlando Luna; sentenciados a 2 años y 6 meses condicional por el delito de estafa en calidad de participes necesarios.

Los que seguirán siendo investigados son: Manuela Nahir Luna Ruiz y Ángel Ezequiel Romero.

