martes 12 de agosto 2025

Insólito

Dos hombres fueron detenidos "con las manos en la masa" en Chimbas: los atraparon en un techo

Los delincuentes habían huido de la vivienda que acababan de robar, pero la Policía los atrapó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos hombres fueron detenidos por personal de la Subcomisaría Cipolletti tras ser sorprendidos en el techo de una casa en el barrio Conjunto I, en Chimbas, donde intentaban cometer un robo. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 16:50, cuando una vecina alertó a la Policía sobre la presencia de intrusos en la propiedad de una mujer de 36 años.

Los uniformados ingresaron al lugar y, al subir al techo, encontraron un orificio por el cual los sospechosos habían ingresado. En ese mismo momento, los redujeron y procedieron a la aprehensión de Rodrigo Joel Oliva Bustos (21) y Pablo Andrés Tello (32), este último con un pedido de captura vigente desde 2021 emitido por el Servicio Penitenciario.

El Ayudante Fiscal Pablo Quiroga coordinó el procedimiento bajo el sistema de Flagrancia. La intervención policial generó sorpresa entre los vecinos por la forma en que fueron descubiertos y detenidos.

