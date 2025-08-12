La dolorosa despedida en redes sociales a Pablo Lara, el parapentista que murió en Ullum

Tras luchar por su vida durante dos días, el lunes por la tarde se conoció la muerte de Pablo Ariel Lara, el parapentista sanjuanino que había sufrido un grave accidente mientras realizaba un vuelo en la zona del dique de Ullum el pasado sábado. Sus familiares, amigos y colegas lo despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales.
Tras confirmarse la triste noticia del fallecimiento, se multiplicaron las palabras de despedida, resaltando a Lara como buen amigo y recordando momentos en la vida del parapentista, compartiendo fotos y videos.
El triste caso
El accidente ocurrió cerca de las 16 horas del sábado 9 de agosto, cuando el deportista se precipitó desde una altura considerable tras perder el control de su parapente.
Según el relato de una compañera de equipo, ambos habían subido junto a otros integrantes del grupo hasta la zona de despegue, ubicada a unos 1.000 metros de altura, como lo hacen todos los sábados. Lara inició su vuelo y, tras unos 20 minutos en el aire, comenzó a desplazarse a una velocidad inusual. En cuestión de segundos, perdió estabilidad y cayó. Lara permanecía internado en el Hospital Rawson desde el día del siniestro y murió el lunes.
El parapentista formaba parte de la Asociación Argentina de Vuelo Libre y contaba con más de 30 años de experiencia en la disciplina. Era una figura conocida y respetada dentro del ambiente del vuelo libre en San Juan.