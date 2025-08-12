La dolorosa despedida en redes sociales a Pablo Lara, el parapentista que murió en Ullum

Tras luchar por su vida durante dos días, el lunes por la tarde se conoció la muerte de Pablo Ariel Lara , el parapentista sanjuanino que había sufrido un grave accidente mientras realizaba un vuelo en la zona del dique de Ullum el pasado sábado. Sus familiares, amigos y colegas lo despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales.

En las redes La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

Tras confirmarse la triste noticia del fallecimiento, se multiplicaron las palabras de despedida, resaltando a Lara como buen amigo y recordando momentos en la vida del parapentista, compartiendo fotos y videos.

image

image

image

image

image

image

image

image

El triste caso

El accidente ocurrió cerca de las 16 horas del sábado 9 de agosto, cuando el deportista se precipitó desde una altura considerable tras perder el control de su parapente.

Según el relato de una compañera de equipo, ambos habían subido junto a otros integrantes del grupo hasta la zona de despegue, ubicada a unos 1.000 metros de altura, como lo hacen todos los sábados. Lara inició su vuelo y, tras unos 20 minutos en el aire, comenzó a desplazarse a una velocidad inusual. En cuestión de segundos, perdió estabilidad y cayó. Lara permanecía internado en el Hospital Rawson desde el día del siniestro y murió el lunes.

El parapentista formaba parte de la Asociación Argentina de Vuelo Libre y contaba con más de 30 años de experiencia en la disciplina. Era una figura conocida y respetada dentro del ambiente del vuelo libre en San Juan.