lunes 11 de agosto 2025

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

El parapentista sanjuanino Pablo Ariel Lara sufrió un accidente grave durante una práctica en Ullum y presenta muerte cerebral. Una publicación en las redes sociales demostró su pasión por el vuelo, su vínculo con la naturaleza y una extensa trayectoria de más de 30 años reflejan el legado que deja en la comunidad del vuelo libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
confirmaron que el parapentista que cayo en ullum tiene muerte cerebral
Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Luna tiene más de 30 años de experiencia como piloto. 
Piden cadenas de oración por el piloto sanjuanino que se accidentó en un parapente

La trayectoria de Pablo en el mundo del parapente es extensa y está marcada por un profundo amor y respeto por este deporte y por la naturaleza que lo rodea. En septiembre de 2021, Lara compartió en sus redes un mensaje que revela el vínculo especial que tenía con el parapente, una pasión que le transmitió su familia y que moldeó su vida. “He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos, cóndores y hasta mis parientes”, escribió, evocando con nostalgia y orgullo los momentos vividos en el aire.

image

En ese texto, también recordó los inicios junto a sus amigos Gustavo Molina y Juanca Riera, cuando tras probar diferentes montañas encontraron en el cerro Tres Marías el lugar ideal para practicar vuelo en ala delta. Con la llegada del parapente, esa montaña se convirtió en un verdadero santuario para ellos, un espacio donde no solo volaban, sino que también cuidaban y limpiaban el entorno natural con dedicación y amor por el medio ambiente.

Pablo narró cómo durante esos vuelos pudo compartir el cielo con cóndores y amigos, disfrutando de atardeceres inolvidables sobre la provincia de San Juan. Esa imagen de libertad y belleza, junto con el respeto por los límites profesionales para asegurar la seguridad en el deporte, resumía su relación con el parapente: un vínculo profundo y cargado de historia personal.

image

El accidente que lo dejó en estado crítico ocurrió este fin de semana, cuando Lara, acompañado por un grupo de parapentistas, ascendió hasta una altura aproximada de 1.000 metros para iniciar un vuelo habitual. Según la declaración de una compañera de vuelo, la vela podría haberse cerrado durante el planeo, lo que provocó la pérdida de estabilidad y la caída. A pesar de llevar el equipo de seguridad correctamente colocado, el impacto fue contundente.

Pablo Lara contaba con más de 30 años de experiencia, y su carnet de piloto acreditaba su formación y conocimiento. Era miembro activo de la Asociación Argentina de Vuelo Libre, y todos los fines de semana se reunía con amigos para disfrutar de esta práctica que para él representaba mucho más que un deporte: era una forma de vida.

image

La investigación, a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera de la UFI Delitos Especiales N.° 2, determinó que no hubo responsabilidad de terceros y que la principal hipótesis apunta a una falla técnica. Según el relato de una compañera de vuelo, la vela de Lara podría haberse cerrado durante el planeo, provocando la pérdida de estabilidad y la posterior caída. La mujer contó que lo vio impactar contra el terreno y, al descender, lo encontró inconsciente, con todo el equipo colocado de manera correcta.

El accidente ocurrió cerca de las 16 horas del pasado sábado, cuando el grupo, incluido Lara, ascendió hasta una altura de 1.000 metros para iniciar el vuelo. Lara, de amplia trayectoria en la disciplina y miembro de la Asociación Argentina de Vuelo Libre, poseía un carnet que acreditaba más de 30 años de experiencia.

