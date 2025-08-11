Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Se confirmó una mala noticia con respecto al parapentista que chocó contra un cerro y cayó en el interior del Club de Kayak. Altas fuentes de la Justicia dijeron que Pablo Ariel Lara tiene muerte cerebral.

En redes Piden cadenas de oración por el piloto sanjuanino que se accidentó en un parapente

Su identidad El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?

Esta información estuvo dando vueltas durante las últimas horas y finalmente fue confirmado por los investigadores. Otro de los datos que dieron a conocer desde la Justicia, es que se confirmó que no hubo responsabilidad de terceros. Ante este contexto, se acrecienta la hipótesis que haya existido una falla técnica del que realizaba esta práctica.

Pablo Ariel Lara es un conocedor de la materia y todos los fines de semana realizaba esta actividad junto a sus amigos. Es más, era parte de la Asociación Argentina de Vuelo Libre.

image

La información oficial que dio la justicia, es que el accidente ocurrió alrededor de las 16 horas. El grupo, incluido Lara, subieron a una altura de 1000 metros y ahí comenzaron el vuelo.

Una compañera de Lara contó que mientras ella planeaba, vio a este hombre impactar contra el piso que hay en el interior de Usina Hidroeléctrica (interior del Club de Kayak).

Esta misma dijo que descendió cerca y que al llegar al lugar, lo encontró inconsciente y que tenía colocado el equipo de manera correcta. Esta mujer le explicó a los miembros de la UFI Delitos Especiales que la vela podría haberse cerrado durante el planeamiento provocando la pérdida de estabilidad.

Lara tiene un carnet que verifica que practica esta actividad hace más de 30 años.

Este hecho está siendo investigado por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera de UFI Delitos Especiales N°2.