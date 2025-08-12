martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Chimbas

Detuvieron a un hombre de 76 años por presentar documentos falsos en un control

El acusado fue interceptado mientras manejaba un Fiat Regata en Avenida Benavídez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de un operativo de control vehicular realizado el lunes 11 de agosto, personal de la Comisaría 30° detuvo a un conductor acusado de presentar documentación apócrifa. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas en Avenida Benavídez, antes de llegar a calle Rastreador Calívar, en el departamento Chimbas.

Lee además
el hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de lali esposito esta preso en su casa
Rivadavia

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa
TIEMPO DE SAN JUAN captó parte del procedimiento policial.
Allanamiento

Operativo policial por tenencia de droga en Rawson

El hombre, identificado de apellido Hidalgo, de 76 años, circulaba a bordo de un Fiat Regata cuando fue interceptado por los efectivos policiales. Al solicitarle la documentación del rodado, los uniformados detectaron que tanto la licencia de conducir como el carnet de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) no eran auténticos.

De inmediato, se dio intervención al sistema acusatorio. En el lugar se hizo presente el Ayudante Fiscal, Dr. Flores Sala, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa, caratulada como “Falsificación de documento público”, quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia, que continuará con la investigación correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Liberaron por error a un detenido por robo que tenía prisión preventiva y buscan recapturarlo

Matías Orihuela se defendió tras estar detenido en Mendoza: "No fui violento con la policía"

Falsa alarma en Rawson: lo que encontraron no era una granada

A un profesor le robaron una costosa moto de la puerta de la escuela Normal Sarmiento

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?

Video: así era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de Un Rincón de Napoli

Fuerte choque entre dos autos en una transitada esquina céntrica

Delincuente robó en un salón de uñas en pleno centro y quedó registrado en las cámaras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
"Escruche"

Una mujer de Capital sufrió el robo de $2.500.000 y una planchita de cabello

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Foto captura: Infoalbardón
Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Te Puede Interesar

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos
El equipo de especialistas que realizó los estudios y detectaron la humedad en la Casa Natal de Sarmiento.
Prevención

Lo que mata es la humedad: le hicieron tomografías a la Casa de Sarmiento y apareció un dilema que se suma a las termitas

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral
Personajes sanjuaninos

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones
Declaraciones

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?
En Tribunales

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?