Detuvieron a un hombre de 76 años por presentar documentos falsos en un control

En el marco de un operativo de control vehicular realizado el lunes 11 de agosto, personal de la Comisaría 30° detuvo a un conductor acusado de presentar documentación apócrifa. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas en Avenida Benavídez, antes de llegar a calle Rastreador Calívar, en el departamento Chimbas.

El hombre, identificado de apellido Hidalgo, de 76 años, circulaba a bordo de un Fiat Regata cuando fue interceptado por los efectivos policiales. Al solicitarle la documentación del rodado, los uniformados detectaron que tanto la licencia de conducir como el carnet de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) no eran auténticos.

De inmediato, se dio intervención al sistema acusatorio. En el lugar se hizo presente el Ayudante Fiscal, Dr. Flores Sala, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa, caratulada como “Falsificación de documento público”, quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia, que continuará con la investigación correspondiente.