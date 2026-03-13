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Terrible hecho

Un policía de CABA quedó detenido por matar a un joven: creyó que le iba a robar

El compañero de la víctima, que también resultó herido, señaló que se dirigían a jugar al fútbol y que no tienen relación con ningún intento de hecho delictivo.

Por Agencia NA
Un policía quedó detenido tras matar de un disparo a un joven al que confundió con un delincuente.

Un policía quedó detenido tras matar de un disparo a un joven al que confundió con un delincuente.

Un policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó detenido luego de matar a un joven en la localidad bonaerense de Ituzaingó al creer que le iba a robar cuando estaba por llegar a su vivienda. La víctima tenía 20 años y su compañero, que también resultó herido, señaló que se dirigían a jugar al fútbol y que no tienen relación con ningún intento de hecho delictivo.

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Todo ocurrió durante la noche del jueves. Conforme a lo expuesto por el efectivo ante las autoridades, circulaba con su pareja en una moto cuando ambos observaron que eran seguidos por dos masculinos que también estaban a bordo de una moto. Al sospechar que le querían robar, detuvo su marcha, se identificó como policía y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria, provocando que ambos jóvenes resulten heridos de bala.

Tras la llegada de la Policía bonaerense, constataron que uno de los motociclistas, identificado como Juan Cruz Leal, de 20 años, presentaba una herida de bala en la ingle. Respecto al otro joven, Daniel Enrique Kuhne, también de 20, recibió un tiro en la zona pectoral lateral, con orificio de entrada y salida.

La ambulancia trasladó a Kuhne al Hospital Posadas sin riesgo de vida, mientras que Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó donde, luego de permanecer varias horas en estado crítico, los médicos confirmaron su muerte este viernes a la madrugada.

En el lugar del hecho se incautaron dos vainas servidas de un arma calibre 9mm. Además del arma utilizada por Gómez.

El joven que sobrevivió ya fue dado de alta y ante las autoridades refirió que junto con la víctima se dirigían a un partido de fútbol cuando notaron que metros más adelante una moto se detuvo de golpe y el conductor comenzó a disparar.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó y la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención del efectivo por el delito de homicidio agravado.

Fuente: NA

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