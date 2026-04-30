Convocan a nuevos aspirantes para el Cuerpo de Guardaparques Nacionales: conocé los detalles

El Gobierno nacional anunció la apertura de una nueva convocatoria para ingresar al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, en el marco de un proceso de selección público destinado a reforzar la protección de las áreas protegidas.
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El Gobierno nacional lanzó una nueva convocatoria abierta para incorporar personal al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, con el objetivo de fortalecer la presencia estatal en áreas protegidas y reforzar las tareas de conservación ambiental en todo el país.
El Gobierno nacional anunció la apertura de una nueva convocatoria para ingresar al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, en el marco de un proceso de selección público destinado a reforzar la protección de las áreas protegidas.
La iniciativa, impulsada por la Administración de Parques Nacionales, apunta a incorporar personal mediante un esquema que contempla distintas etapas de evaluación, incluyendo antecedentes, exámenes de conocimientos y aptitud física, además de un curso de formación obligatorio.
Según se informó en el sitio oficial y pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ingreso se organiza en diferentes agrupamientos, entre ellos el técnico y el de conservación territorial, de acuerdo a las funciones a desempeñar dentro del sistema.
Los aspirantes deberán cumplir requisitos generales como contar con nacionalidad argentina, formación educativa acorde al perfil y condiciones físicas adecuadas, además de superar todas las instancias del proceso de selección.
El rol de los guardaparques incluye tareas de protección de la biodiversidad, control y vigilancia en áreas naturales, educación ambiental y acompañamiento de actividades de investigación y turismo sustentable, en línea con los objetivos de conservación del sistema nacional de áreas protegidas.
FUENTE: Agencia NA