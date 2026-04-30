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Convocan a nuevos aspirantes para el Cuerpo de Guardaparques Nacionales: conocé los detalles

El Gobierno nacional lanzó una nueva convocatoria abierta para incorporar personal al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, con el objetivo de fortalecer la presencia estatal en áreas protegidas y reforzar las tareas de conservación ambiental en todo el país.

Por Agencia NA
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El Gobierno nacional anunció la apertura de una nueva convocatoria para ingresar al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, en el marco de un proceso de selección público destinado a reforzar la protección de las áreas protegidas.

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La iniciativa, impulsada por la Administración de Parques Nacionales, apunta a incorporar personal mediante un esquema que contempla distintas etapas de evaluación, incluyendo antecedentes, exámenes de conocimientos y aptitud física, además de un curso de formación obligatorio.

Según se informó en el sitio oficial y pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ingreso se organiza en diferentes agrupamientos, entre ellos el técnico y el de conservación territorial, de acuerdo a las funciones a desempeñar dentro del sistema.

Los aspirantes deberán cumplir requisitos generales como contar con nacionalidad argentina, formación educativa acorde al perfil y condiciones físicas adecuadas, además de superar todas las instancias del proceso de selección.

El rol de los guardaparques incluye tareas de protección de la biodiversidad, control y vigilancia en áreas naturales, educación ambiental y acompañamiento de actividades de investigación y turismo sustentable, en línea con los objetivos de conservación del sistema nacional de áreas protegidas.

FUENTE: Agencia NA

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