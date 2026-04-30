Prisión perpetua para el femicida de Mercedes Kvedaras: "La mató porque no soportó perder el control"

Un hombre fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de quien fue su esposa en la provincia de Salta , y la fiscal del caso sostuvo que el imputado “la mató porque no soportó perder el control” sobre la víctima, quien había rehecho su vida, a un lado del señalado.

Tal como indicó el Ministerio Público Fiscal salteño, que fue representado por la especialista en femicidios María Luján Sodero Calvet, la audiencia de debate contra José Eduardo Figueroa se realizó esta tarde por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de Mercedes Kvedaras .

En dicho encuentro, el imputado pidió perdón a la familia de la víctima, a su familia y a sus hijos “por el dolor que les hizo vivir” y, a continuación, los jueces dieron a conocer el fallo unánime, que lo culpó como autor material y penalmente responsable del delito.

En una audiencia previa y al inicio de sus alegatos, la fiscal sostuvo que Kvedaras “se encontró con la muerte en la plenitud de la vida, en su mejor momento como mujer”, lo que analizó a partir de diversos testimonios recogidos y añadió: “pretendía dar un giro a su vida, terminar una carrera universitaria brillante y desde un espacio afectivo diferente, con alguien que la valoraba y la respetaba”.

Durante su exposición, sostuvo que a lo largo de la vida de pareja, había sido víctima de distintos tipos de violencia, donde sufrió ninguneo, malos tratos, violencia económica y violencia física, al tiempo en que concluyó que el femicida la mató por no soportar haber perdido el control en una relación donde él fue siempre el “poderoso” y ella la “débil”.