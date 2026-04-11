La Corte de Justicia revisará la causa de la científica del CONICET, Luciana Bustos, donde Fiscalía insiste con la perpetua

El caso que conmocionó a la provincia por la muerte de Marcelo José Amarfil se encamina hacia su instancia definitiva. En una resolución clave notificada este 9 de abril de 2026 , el Tribunal de Impugnación de la provincia habilitó la vía para que la Corte de Justicia revise la sentencia contra Luciana Bustos Sánchez, la científica del CONICET que se encuentra en el centro de una batalla legal por la calificación de los hechos ocurridos en enero de 2024.

Judiciales La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

La decisión fue tomada por el tribunal conformado por los jueces Benedicto Correa, Juan Carlos Caballero Vidal y Eduardo Oscar Raed . Los magistrados concedieron el Recurso de Casación interpuesto de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, representante de la familia de la víctima, quienes se mostraron disconformes con el fallo de primera instancia dictado el 23 de diciembre de 2025.

El punto de quiebre: ¿homicidio simple o agravado?

El foco del debate que llegará a la máxima instancia judicial sanjuanina no es la autoría del hecho, sino la calificación legal. Según consta en la notificación judicial del legajo, el recurso fue concedido únicamente bajo la causal invocada en el Art. 537 inc. 1 del Código Procesal Penal, apuntando a una posible "inobservancia o errónea aplicación" del Art. 80 inc. 1 del Código Penal.

Este punto es fundamental: el artículo mencionado refiere al homicidio agravado por el vínculo. Durante todo el proceso, la fiscalía ha sostenido que entre Bustos y Amarfil existía una relación que justifica la pena de prisión perpetua. Sin embargo, la sentencia de finales de 2025 no aplicó este agravante, lo que derivó en una condena menor a la máxima sanción prevista.

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La insistencia de la Fiscalía

Desde el inicio de la causa, el fiscal Francisco Pizarro y la ayudante Gemma Cabrera de la UFI Delitos Especiales ha mantenido una postura firme. La evidencia recolectada, que incluye peritajes tecnológicos y testimonios sobre la relación entre la imputada y el fallecido, es la base sobre la cual la fiscalía insiste en que no se trató de un homicidio simple.

Para la familia de Marcelo Amarfil, la resolución de los jueces de Impugnación representa un "alivio procesal" y una oportunidad de que la Corte de Justicia analice si hubo una interpretación restrictiva de la prueba en la sentencia anterior. "La justicia debe reflejar la naturaleza del vínculo que existía", señalaron fuentes cercanas,

Los próximos pasos en el Tribunal Superior

Con la concesión de este recurso, se ha procedido al emplazamiento de todas las partes. Esto obliga a la defensa de Luciana Bustos, a la fiscalía y a la querella a fijar domicilio legal y determinar las vías de comunicación para lo que será el debate ante los ministros de la Corte.

En esta etapa, las partes deberán presentar sus argumentos para que el máximo tribunal determine si corresponde casar (anular o modificar) la sentencia de 2025. Mientras tanto, la científica del CONICET permanece bajo el régimen que determine su situación procesal actual, a la espera de un fallo que será, sin dudas, uno de los precedentes judiciales más importantes del año en la provincia.