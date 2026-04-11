Folklore, estreno y un cierre con El Yeyo: todos los detalles de la vuelta de Nano Rodríguez

El Nano Rodríguez vuelve a sus peñas con mucho ritmo y sentimiento en la Sala del Sol.

El escenario de la Sala del Sol es para el Nano Rodríguez el sitio donde consolidó un espacio que ya supera las dos décadas de vigencia y que este sábado 11 de abril volverá a encender sus luces para recibir a una de las peñas más emblemáticas de la provincia. Pero este regreso no es un trámite más en su carrera de 25 años; es, en sus propias palabras, una vuelta a los inicios con los pies sobre la tierra.

El alejamiento de Nano de los grandes escenarios tuvo una razón profunda y dolorosa: el fallecimiento de su padre. "Es la vuelta después de un parate un poco forzoso", confesó el artista. "No me sentía con ganas de seguir, pero gracias a los amigos que me dejó mi viejo y a bendiciones que aparecieron en este último tiempo, volvemos al ruedo de la mejor manera".

Este reencuentro sirve también para compartir con sus seguidores dos materiales discográficos que son el corazón de su presente: "Amor Callado" y "Simple Cantor". Este último tiene un valor especial, no solo porque está integrado en su totalidad por temas de su autoría, sino porque cuenta con el padrinazgo de los míticos Cuti y Roberto Carabajal.

"Es la última grabación que ellos hicieron dentro de su vida artística como conjunto. Me han dado una mano enorme a nivel nacional desde hace muchos años y quiero ser consecuente con esa decisión y ese sistema de vida", explicó Rodríguez.

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La peña: identidad y familia

La historia de la Peña del Nano tiene un capítulo importante dentro la historia del folklore en San Juan. Desde sus comienzos en la Biblioteca Cervantes, pasando por el Salón Rocío, hasta llegar a la Sala del Sol, el formato ha sabido mutar sin perder su esencia. En esta nueva etapa, de la mano de Fernando Heredia en la producción, le otorga un carácter de mayor responsabilidad profesional.

Para esta noche de gala, la grilla refleja una visión amplia de la cultura popular. Estarán presentes Danzas Folclóricas, el grupo Tres para el Canto y un cierre de alto impacto con El Yeyo. Para Nano, la inclusión de ‘La Máquina’ no es casual: "El folklore es lo que la gente adopta como propio. El Yeyo y Tres para el Canto han logrado una identidad y tienen mucho que ver conmigo. Mi papá fue productor discográfico de El Yeyo hasta poco antes de fallecer; subirnos juntos es volver a juntar a mi familia en un escenario".

"Queremos reencontrarnos con esa gente que nos dio una respuesta muy linda durante todo este tiempo", sumó el Nano.

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