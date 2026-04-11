Atrapan a un mechero en Rawson: amenazó al dueño del local con matarlo y quemarle el local

Un solitario delincuente terminó condenado y con pase directo al Penal de Chimbas luego de un violento episodio de inseguridad en pleno corazón de Rawson . Lo que comenzó como un intento de "mecheo" en un local de ropa, escaló a una serie de amenazas de muerte y promesas de incendio contra las víctimas.

El incidente ocurrió el pasado 7 de abril , alrededor de las 12:26 horas. Luciano Alejandro Mariño ingresó al local comercial "Emilia" , ubicado en Boulevard Sarmiento . Con total parsimonia, el sujeto le consultó al propietario si tenían más stock de prendas. Ante la respuesta del comerciante, quien le indicó que por la tarde llegaría más mercadería mientras atendía a otra clienta, Mariño aprovechó la distracción.

Sin perder tiempo, tomó dos prendas de vestir, las ocultó entre sus ropas y salió del local. Sin embargo, el dueño advirtió la maniobra rápidamente y salió tras él. Tras interceptarlo en la misma puerta, lo obligó a reingresar al comercio. Una vez adentro, la evidencia fue irrefutable: un trozo de tela de una calza sobresalía por la parte trasera de su pantalón.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un solitario delincuente terminó condenado y con pase directo al Penal de Chimbas luego de un violento episodio de inseguridad en pleno corazón de Rawson. Lo que comenzó como un intento de “mecheo” en un local de ropa, escaló a una serie de amenazas de muerte y promesas de incendio contra las víctimas. El agresor, Luciano Alejandro Mariño, fue condenado a una pena efectiva y la deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. Los detalles en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram

De "mechero" a un amenazador

La situación se tornó violenta cuando llegó el personal policial. Lejos de mostrar arrepentimiento, una vez que Mariño fue subido al patrullero, comenzó a gritar amenazas de extrema gravedad contra el dueño del local, su pareja y una empleada.

"Los voy a matar cuando salga. Les voy a prender fuego el local y el auto. Ya sé dónde viven", vociferaba el delincuente desde el móvil policial. "Los voy a matar cuando salga. Les voy a prender fuego el local y el auto. Ya sé dónde viven", vociferaba el delincuente desde el móvil policial.

En el lugar se hicieron presentes los ayudantes fiscales Gustavo Mendoza y Thomas Eduardo García, quienes coordinaron los pasos a seguir con el Fiscal en turno, Francisco Micheltorena, dando inicio al procedimiento de Flagrancia.

Condena efectiva y reincidencia

Finalmente, en un juicio abreviado, la justicia sanjuanina fue contundente. El fiscal del caso, Fernando Bonomo, junto a la defensa, acordaron la pena para el imputado. Lo condenaron a de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.