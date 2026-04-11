Dos ladrones, uno con arma en mano, robaron una moto en Rawson

Una madrugada violenta se vivió en las inmediaciones del Barrio Hualilan , en Rawson . Un hombre de 35 años fue abordado por dos delincuentes armados que, bajo amenazas, le sustrajeron su moto. Gracias al rápido aviso a las autoridades, uno de los sospechosos fue aprehendido y el vehículo recuperado.

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El hecho se registró alrededor de las 03:40 horas de este sábado. Según informaron fuentes policiales del Comando Radioeléctrico Sur, la víctima se encontraba en la zona mencionada cuando fue sorprendida por dos sujetos. Uno de los malvivientes portaba un arma de fuego, la cual utilizó para intimidar al propietario y obligarlo a entregar su motocicleta, una Keller 110 cc de color negro.

Tras lograr su cometido, los delincuentes emprendieron la fuga. Sin embargo, la red de alerta funcionó de manera inmediata: un amigo del damnificado presenció la huida de uno de los sospechosos y dio aviso urgente a los efectivos que patrullaban la zona.

Con las características aportadas, el personal policial inició una recorrida por las inmediaciones. El operativo dio resultado positivo en la intersección de calle Superiora y Paula Albarracín de Sarmiento.

Allí, los uniformados interceptaron a un hombre identificado como González, de 36 años, quien circulaba con el rodado sustraído minutos antes. En el lugar, tanto la víctima como otros testigos presenciales reconocieron a González como uno de los autores del asalto, procediendo a su inmediata detención.