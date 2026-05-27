en vivo Copa Sudamericana EN VIVO, River recibe a Blooming con la obligación de sellar el pase a octavos de la Sudamericana

El equipo de Eduardo Coudet enfrentará este miércoles al conjunto boliviano en el Monumental. Después de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el Millonario buscará recuperarse y asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

Agregar Tiempo de San Juan en