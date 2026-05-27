miércoles 27 de mayo 2026
en vivo Copa Sudamericana

EN VIVO, River recibe a Blooming con la obligación de sellar el pase a octavos de la Sudamericana

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El equipo de Eduardo Coudet enfrentará este miércoles al conjunto boliviano en el Monumental. Después de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el Millonario buscará recuperarse y asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

River Plate llega a este compromiso golpeado desde lo anímico tras la dura caída del último fin de semana, pero con un panorama favorable en el plano internacional. El conjunto de Núñez lidera el Grupo H y le alcanzará con un empate frente a Blooming para avanzar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Incluso una derrota podría depositarlo en la próxima ronda, siempre y cuando Carabobo no venza a Bragantino en el otro partido de la zona.

Más allá de las cuentas, el encuentro aparece como una prueba clave para River en el cierre del semestre. El equipo de Coudet alternó buenas actuaciones con otros partidos irregulares, aunque logró construir una ventaja importante en el grupo y ahora intentará hacer valer la localía ante un rival que ya quedó eliminado. El entrenador mantiene varias dudas por cuestiones físicas y llega con bajas sensibles como las de Sebastián Driussi y Matías Viña, mientras que Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Juan Fernando Quintero son evaluados hasta último momento.

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Colidio, baja de último momento en River para enfrentar a Blooming

El delantero, que se perfilaba como titular, finalmente quedó afuera de la lista por una sobrecarga muscular que arrastraba de la final con Belgrano.

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El árbitro del encuentro

El encargado de impartir justicia será Roberto Pérez Gutiérrez.

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La probable formación de Blooming

Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez.

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La probable formación de River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

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Las bajas de Coudet

Sebastián Driussi y Matías Viña están descartados, mientras que Montiel, Acuña, Aníbal Moreno y Quintero llegan entre algodones.

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El panorama del Grupo H

River lidera su zona y depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Cómo llega River

El Millonario viene de sufrir un duro golpe tras perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano y buscará recuperarse rápidamente ante su gente.

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Hora y TV del partido

River y Blooming jugarán desde las 21.30 en el Monumental, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

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