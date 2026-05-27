EN VIVO, River recibe a Blooming con la obligación de sellar el pase a octavos de la Sudamericana

River Plate llega a este compromiso golpeado desde lo anímico tras la dura caída del último fin de semana, pero con un panorama favorable en el plano internacional. El conjunto de Núñez lidera el Grupo H y le alcanzará con un empate frente a Blooming para avanzar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Incluso una derrota podría depositarlo en la próxima ronda, siempre y cuando Carabobo no venza a Bragantino en el otro partido de la zona.
Colidio, baja de último momento en River para enfrentar a Blooming
El delantero, que se perfilaba como titular, finalmente quedó afuera de la lista por una sobrecarga muscular que arrastraba de la final con Belgrano.