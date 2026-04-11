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Procedimiento

Secuestran un celular que había sido robado por adolescentes en Caucete

Personal de la Brigada Este realizó el operativo. Se desconoce si dieron con los autores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un procedimiento llevado a cabo por la Brigada de Investigaciones Este, la Policía de San Juan recuperó un teléfono de alta gama que había sido sustraído semanas atrás en Caucete. El dispositivo, un iPhone 16 Pro, fue localizado tras una serie de tareas investigativas que culminaron en el secuestro del aparato.

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El ilícito se remonta al pasado 22 de marzo de 2026. Según fuentes policiales, el robo tuvo lugar en una vivienda del Barrio Marayes. Lo llamativo del caso es que los autores del hecho -identificados como menores de edad- lograron ingresar al domicilio de la damnificada sin ejercer violencia sobre ningún acceso, aprovechando un descuido para hacerse con el costoso equipo y huir del lugar.

Tras la denuncia, los efectivos de la Brigada Este iniciaron una minuciosa labor de rastreo y recolección de datos. Finalmente, el operativo dio sus frutos en el Barrio Guayama, donde los uniformados lograron dar con el paradero del iPhone 16 Pro y procedieron a su inmediato secuestro.

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