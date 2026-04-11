Una camioneta volcó en plena Avenida Libertador

Una camioneta Toyota Hilux provocó un caos vehicular en la madrugada de este sábado en inmediaciones de Plaza Desamparados, en Capital.

Capital Concepción: entraron a robar a una casa y se ocultaron en otra para no ser atrapados

Este miércoles Una camioneta se incendió en Albardón y las llamas alcanzaron parte de una vivienda

El rodado, por razones desconocidas, volcó y chocó contra arboles expresaron los testigos.

Otro de los datos que dieron a conocer, es que la camioneta era conducida por un joven y que previo a volcar, había estado haciendo maniobras peligrosas.

En el hecho trabajó personal de comisaría 4ta y de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT).