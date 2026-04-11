Una camioneta volcó en plena Avenida Libertador

Una camioneta Toyota Hilux provocó un caos vehicular en la madrugada de este sábado en inmediaciones de Plaza Desamparados, en Capital.
sábado 11 de abril 2026
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El siniestro ocurrió en la madrugada de este sábado, en inmediaciones de la Plaza Desamparados.
Una camioneta Toyota Hilux provocó un caos vehicular en la madrugada de este sábado en inmediaciones de Plaza Desamparados, en Capital.
El rodado, por razones desconocidas, volcó y chocó contra arboles expresaron los testigos.
Otro de los datos que dieron a conocer, es que la camioneta era conducida por un joven y que previo a volcar, había estado haciendo maniobras peligrosas.
En el hecho trabajó personal de comisaría 4ta y de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT).