Así fue la primera noche de la apertura del horario 24 horas en un supermercado de San Juan

En la madrugada del sábado se estrenó la experiencia de un supermercado abierto las 24 horas en San Juan . El Carrefour ubicado en Avenida Libertador y General Acha dio el puntapié inicial y pasó la primera prueba de una experiencia que puede marcar una nueva era en la provincia. Tiempo de San Juan estuvo presente en la apertura del horario 24/7 de la sucursal sanjuanina de la multinacional francesa. Al ingresar, hubo un preparativo festivo acorde a la inauguración del nuevo horario; un despliegue de globos azules y carteles que promocionaban esta nueva modalidad que abarca una nueva oferta para el público.

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Las calles del centro sanjuanino ya no lucían tan vacías como antes. La apertura del local le dio una vitalidad interesante al sitio, aunque habrá que tener paciencia para obtener resultados más concretos. En el interior del local no había mucha gente y, de hecho, los pasillos estaban vacíos. No obstante, en ellos se destacaban algunos jóvenes presentes que buscaban comida para llevar.

Las cajas no se encontraban ocupadas en la primera experiencia y tampoco había filas, pero habrá que ver cómo responde el público sanjuanino tras la inauguración del horario de 24 horas de Carrefour. Desde la empresa confirmaron que sumaron a nuevos empleados para cumplir con el turno, aunque hubo reservas respecto a qué cantidad exacta de gente se incorporó.

24 horas carrefour (3) El local celebró la apertura del horario 24 horas.

Sin embargo, los trabajadores estaban atentos a cualquier requerimiento de los consumidores y, por supuesto, a cualquier posibilidad de venta. De este modo, detallaron que hay muchas expectativas en la consolidación del horario corrido, ya que podría sumar puestos laborales y brindar un servicio para que los sanjuaninos adquieran alimentos u otros productos en cualquier momento.

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Expectativas del sector comercial

Comerciantes sanjuaninos tienen expectativas por el futuro funcionamiento de un supermercado por 24 horas, el cual está ubicado en avenida Libertador y calle General Acha. Consideran que la nueva modalidad puede marcar una tendencia, fortalecer la actividad gastronómica en la zona y aportar a la seguridad del microcentro.

Por primera vez, un supermercado permanecerá en actividad durante todo el día, generando interés en el sector comercial. “Esta medida busca captar la demanda de pedidos fuera de horario que ya se observaba a través de aplicaciones de delivery. Puede suceder algo similar a lo de la Farmacia Echegaray, que fue pionera en romper el mercado local con el horario corrido de 24 horas tras observar el modelo en Europa”, detalló Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, a Tiempo de San Juan.

Para Quiroga, el movimiento comercial estimulará a otros rubros cercanos, especialmente a los gastronómicos, heladerías y kioscos de 24 horas, debido a la mayor afluencia de gente en una zona del centro que habitualmente carece de dinamismo durante la noche. "También puede alentar a los que están cerca para que abran un domingo; por ejemplo, hoy en día nadie abre los domingos en el centro", dijo.

Además, señaló que el movimiento constante y la seguridad interna y externa ayudarán a mejorar la vigilancia en la zona. En tanto, lo ve como un beneficio para el turista que regresa de excursiones después de las 21:00 y no encuentra dónde comprar.