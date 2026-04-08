Supermercado 24 horas en San Juan: comerciantes miran con expectativa la implementación del horario y creen que puede marcar una tendencia

Comerciantes sanjuaninos tienen expectativas por el futuro funcionamiento de un supermercado por 24 horas , el cual está ubicado en avenida Libertador y calle General Acha. Consideran que la nueva modalidad puede marcar una tendencia, fortalecer la actividad gastronómica en la zona y aportar a la seguridad del microcentro .

Por primera vez, un supermercado permanecerá en actividad durante todo el día, generando interés en el sector comercial. “Esta medida busca captar la demanda de pedidos fuera de horario que ya se observaba a través de aplicaciones de delivery. Puede suceder algo similar a lo de la Farmacia Echegaray, que fue pionera en romper el mercado local con el horario corrido de 24 horas tras observar el modelo en Europa”, detalló a Tiempo de San Juan.

Para Quiroga, el movimiento comercial estimulará a otros rubros cercanos, especialmente a los gastronómicos, heladerías y kioscos de 24 horas, debido a la mayor afluencia de gente en una zona del centro que habitualmente carece de dinamismo durante la noche. "También puede alentar a los que están cerca para que abran un domingo; por ejemplo, hoy en día nadie abre los domingos en el centro", dijo.

Además, señaló que el movimiento constante y la seguridad interna y externa ayudarán a mejorar la vigilancia en la zona. En tanto, lo ve como un beneficio para el turista que regresa de excursiones después de las 21:00 y no encuentra dónde comprar.

Por su parte, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, cree que si funciona, otros comercios lo terminarán adoptando. “Yo creo que la gente cada día necesita más servicios cercanos”, expresó. Sostiene que la tendencia actual es estar "cada vez más cerca del consumidor", ya que el público demanda caminar menos y resolver sus necesidades de forma inmediata.

También espera que este tipo de modalidad beneficie a comercios aledaños, como pizzerías y otros locales de servicios, al aportar flujo de personas durante la noche. "Al ser una novedad, es capaz que los primeros días funcione. Hay que verlo andar. Esta prueba piloto se queda acá en San Juan y te aseguro que va a haber otros que también lo van a hacer”, finalizó.