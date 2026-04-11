Intentó evitar un control atropellando a Gendarmes y se dio a la fuga: en la camioneta había 19.500 paquetes de cigarrillos

Una vertiginosa persecución se desató en las últimas horas en la Ruta Provincial N° 17 de Misiones , luego de que el conductor de una camioneta embistiera a un control de Gendarmería Nacional y huyera a gran velocidad . Cuando los agentes lograron hallar el vehículo, el mismo había sido abandonado en una zona de monte, en un camino secundario. Estaba cargado con 19.500 atados de cigarrillos de contrabando .

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En la noche del jueves, efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” se encontraban emplazados sobre la Ruta Provincial N° 17, en una zona rural. En medio del operativo, divisaron a una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad y sin dominio. El conductor, lejos de detenerse, aceleró su marcha, atravesando el control de la fuerza de seguridad nacional.

Según informaron desde Gendarmería, a raíz del violento incidente, se inició un seguimiento controlado de la camioneta, que finalmente fue hallada abandonada a unos kilómetros, en la espesura del monte, sin ocupantes y con la lona de la caja desprendida. A simple vista, se apreciaba que estaba cargada con numerosas cajas de cigarrillos extranjeros.

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Los agentes se comunicaron con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, desde donde ordenaron una inspección más exhaustiva. Así fue como se pudo determinar que la carga constaba de 39 cajas, dentro de las cuales había 19.500 atados de cigarrillos sin aval legal.

Por otro lado, al realizarse la solicitud de antecedentes por número de chasis del rodado, se detectó que el mismo tenía un pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, se secuestraron tanto el vehículo como la carga y se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.