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Discurso polémico

La batalla impensada que arrancó en Iglesia: "Somos mejores que Calingasta"

El intendente Jorge Espejo aprovechó la apertura de sesiones para cuestionar el posicionamiento turístico de otro departamento y abrió una polémica inusual entre gestiones municipales.

Por Ana Paula Gremoliche
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El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, abrió las sesiones ordinarias este viernes 10 de abril y sorprendió con un planteo que no suele escucharse en este tipo de discursos: una comparación sin filtro con otro departamento. En medio de su balance de gestión, el jefe comunal que responde al bloquismo lanzó una frase que encendió la polémica: aseguró que Iglesia está por encima de Calingasta en materia turística.

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Durante su exposición, Espejo defendió el crecimiento del sector y fue contundente. “Lo debemos decir con mucha seguridad, con mucha objetividad, en los últimos meses, Iglesia es el departamento de San Juan que más turismo ha generado”, afirmó. Y redobló la apuesta: sostuvo que su departamento está “en el primer lugar” en ocupación y visitas, y que incluso cuenta con mayor capacidad en servicios turísticos, gastronómicos y de alojamiento que Calingasta, gobernado por el peronista Sebastián Carbajal.

El planteo no es menor. Calingasta viene siendo destacado a nivel nacional como uno de los destinos más elegidos del país durante 2025, algo que lo posicionó como referencia turística dentro de San Juan. En ese contexto, la comparación de Espejo no pasó desapercibida y abrió una disputa inesperada entre dos departamentos que, hasta ahora, no mostraban rivalidades públicas.

La escena resulta llamativa porque no es habitual que los intendentes utilicen los discursos de apertura de sesiones para confrontar con otras gestiones. Sin embargo, el jefe comunal iglesiano eligió ese momento institucional para polemizar con otro departamento.

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