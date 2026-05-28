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Un influencer del campo destrozó al funcionario nacional que pedía aplausos: "Sos medio p...

De pedir "onda y flow" a ser tildado de "cazafantasma": Alexander Pérez, el ingeniero agrónomo que suele defender al Gobierno, estalló contra Sergio Iraeta por la falta de soluciones para el sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El clima de tensión entre el sector agropecuario y el gobierno de Javier Milei, motivado por la demora en la quita de retenciones, alcanzó un nuevo pico de visibilidad tras el paso del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, por el Congreso de Maizar. Ante un auditorio que se mantuvo en silencio, el funcionario se quejó por la falta de reconocimiento y reclamó a los productores que le pusieran "onda y flow".

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La respuesta no tardó en llegar y provino de un frente inesperado: Alexander Pérez, conocido en redes sociales como AgroAlexander. El ingeniero agrónomo y productor, quien habitualmente se muestra alineado con las ideas libertarias, publicó un video en la red social X donde cruzó con dureza al secretario. "A ver si entendés algo Sergio Iraeta, cazafantasma, no hay nada que aplaudir", lanzó el influencer, cuestionando la desconexión del funcionario con la realidad económica del productor.

El eje del reclamo de Pérez se centró en la insuficiente baja de la presión impositiva frente a la disparada de los costos operativos. "Si bajás retenciones por 5 dólares la tonelada y el costo de producción lo aumentás 50 o 100 no hay nada que aplaudir", sentenció en su descargo, donde además tildó al secretario de "pelotudo" y de tratar a los productores como "idiotas". El influencer también ironizó sobre la logística del sector: "¿O te pensás que los tractores andan a energía eólica?", en referencia al fuerte impacto del precio de los combustibles.

Embed - Agroalexander: "Sos medio pelotudo Iraeta"

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