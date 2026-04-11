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Grave

A punta de pistola y cuchillo: dos delincuentes asaltaron a un vecino en Chimbas para robarle la moto

La policía pudo dar con uno de los atacantes, un menor de 17 años. Según la víctima, este lo había amenazado con un arma. La moto fue hallada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento episodio de inseguridad sacudió a los vecinos del Barrio Luz y Fuerza de Chimbas. Un hombre fue abordado por sujetos armados que, con extrema agresividad, le arrebataron su motocicleta tras un forcejeo en las inmediaciones de la plaza departamental.

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El asalto se produjo cuando la víctima fue sorprendida por los malvivientes. Según el informe policial de la Comisaría 26ª, los delincuentes no se limitaron a las amenazas verbales: uno de ellos esgrimió un arma de fuego mientras que el otro portaba un cuchillo.

Para asegurar el robo, los atacantes actuaron con rapidez y violencia, llegándole a cortar el collar donde el hombre llevaba colgadas las llaves del rodado. Una vez con el botín en su poder, los sujetos emprendieron la huida a bordo de la motocicleta, una Beta Zonte 310cc de color negro.

La fuga no duró mucho. Al llegar a la calle Galíndez, los sospechosos perdieron el control del potente rodado y cayeron al asfalto. Ante la imposibilidad de volver a arrancar la moto rápidamente, decidieron abandonarla y continuar el escape a pie por las calles aledañas.

Tras el alerta, la Policía de San Juan desplegó un operativo cerrojo en toda la zona. La búsqueda dio resultados cuando los efectivos interceptaron a uno de los sospechosos en la intersección de calle San Juan y Avenida Libertador.

El detenido fue identificado como Muñoz, un joven de apenas 17 años. Al ser puesto frente al damnificado, este lo reconoció de inmediato como uno de los autores del asalto y dijo que fue quien le esgrimió con el arma de fuego.

La motocicleta Beta Zonte 310cc fue secuestrada. Debido a la edad del aprehendido, el caso quedó bajo la órbita del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. El menor fue enviado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras se labran las actuaciones legales correspondientes por el delito de robo agravado.

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