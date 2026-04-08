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Este miércoles

Una camioneta se incendió en Albardón y las llamas alcanzaron parte de una vivienda

El fuego se inició en el vehículo estacionado en la galería y se propagó parcialmente a la casa; no hubo heridos, solo daños materiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una camioneta se incendió y las llamas se extendieron hacia la vivienda. Foto: El Eje de Albardón

Una camioneta se incendió y las llamas se extendieron hacia la vivienda. Foto: El Eje de Albardón

Un incendio de gran magnitud se registró este miércoles por la mañana en una vivienda ubicada sobre calle La Laja, en las inmediaciones del callejón Irazoque, en Albardón. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 y demandó la intervención de distintos equipos de emergencia.

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De acuerdo a lo informado por Rodrigo Tejada, jefe de Bomberos Voluntarios de Albardón, el siniestro se habría iniciado en una camioneta estacionada en la galería externa del domicilio. Tras el aviso recibido por parte de Bomberos de la Policía, las dotaciones acudieron rápidamente al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el fuego ya había comenzado a propagarse hacia el interior de la vivienda, por lo que se desplegó un operativo inmediato para contener las llamas y evitar mayores daños.

Si bien el vehículo fue completamente destruido por el fuego, el interior de la casa no sufrió daños de gravedad gracias al rápido accionar de los equipos intervinientes, según informó el medio El Eje de Albardón. En el operativo participaron además efectivos de la comisaría correspondiente, Bomberos de la Policía y personal municipal, quienes colaboraron con el suministro de agua.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni víctimas, y las pérdidas se limitaron a los daños materiales ocasionados por el incendio.

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