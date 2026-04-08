Herido en la puerta de la cancha de Sportivo: el agresor era un "trapito" y disparó por una pelea de territorio

Lo que debía ser una tarde de fútbol y pasión en las inmediaciones del club Sportivo Desamparados terminó en un episodio de violencia y una resolución judicial exprés. Un hombre resultó herido de bala en los ingresos al estadio tras quedar envuelto en una disputa ajena por una cuestión territorial.

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Según el relato presentado por el Ministerio Público Fiscal -representado por la fiscal Daniela Pringles, la ayudante Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera-, el hecho se desencadenó cuando la víctima, de apellido Cabello, llegó a las inmediaciones de la cancha junto a un amigo.

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Al descender del colectivo en la intersección de las calles Roger Ballet y Echegaray, el clima se tensó de inmediato. El acompañante de Cabello comenzó una fuerte discusión con Diego Maximiliano Castro, quien se desempeña como "trapito" en ese sector. De acuerdo a la investigación, el motivo del cruce fue estrictamente territorial: el manejo de los lugares de estacionamiento.

Sin mediar demasiadas palabras, Castro extrajo un arma de fuego y abrió fuego. El proyectil impactó directamente en el empeine derecho de Cabello, quien no era el centro del conflicto.

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Tras apenas 48 horas de detención, el agresor llegó a un acuerdo de juicio abreviado a través de su abogado defensor, Alejandro Castán.

El juez Gerardo Javier Fernández Caussi homologó el acuerdo y sentenció a Castro a 1 año de prisión de cumplimiento condicional y lo responsabilizó por los delitos de portación de arma de fuego de uso civil y lesiones leves agravadas por el uso de arma.

Al ser una pena de ejecución condicional, el condenado recuperó la libertad bajo el cumplimiento de reglas de conducta. Un dato que no pasó desapercibido es que, pese al violento antecedente en las puertas del club, la sentencia no le prohíbe a Castro asistir a la cancha.