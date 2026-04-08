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Dolor en Angaco: esperaba a su hijo en la parada del colectivo y murió de un infarto

El fallecimiento de Domingo Arnobio Guzmán, un conocido obrero rural de 61 años, ha causado una profunda consternación en el departamento. El hombre se descompensó en plena vía pública en la tarde del martes mientras aguardaba la llegada de la Red Tulum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una noche que debía ser de reencuentro familiar terminó en tragedia para una familia de Angaco. Durante la jornada del martes, Domingo Arnobio Guzmán (61) perdió la vida de forma repentina en la intersección de las calles El Bosque y Belgrano, en una zona rural alejada de la villa cabecera.

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Según fuentes policiales, Guzmán se encontraba en la esquina esperando a su hijo, quien regresaba al departamento en una unidad de la Red Tulum. En ese momento, el hombre sufrió una descompensación fulminante y cayó al suelo. Pese a los intentos por asistirlo, el deceso fue inmediato.

La noticia no tardó en replicarse entre los vecinos del departamento, donde "el Domingo" era una figura apreciada por su dedicación al trabajo. Se desempeñaba como obrero rural, dedicando su vida a las tareas de campo para sostener su hogar.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 20° y autoridades judiciales de turno. Si bien la principal hipótesis apunta a una muerte natural por un evento cardíaco, se han iniciado las actuaciones de rigor para confirmar las causas precisas del fallecimiento.

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