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Cifras del INV

Vinos y mostos: suben fuerte las exportaciones, pero hay un dato que no acompaña

Las exportaciones crecieron con fuerza en el primer trimestre, impulsadas por el vinos blancos y granel, y el mosto. Pero algo limita el limita el ingreso de dólares en un sector clave para San Juan.

Por Elizabeth Pérez
Más litros de vinos exportados, pero a menor precio: un escenario que impacta de lleno en provincias vitivinícolas como San Juan.

Más litros de vinos exportados, pero a menor precio: un escenario que impacta de lleno en provincias vitivinícolas como San Juan.

El 2026 arrancó con buenas noticias en volumen para la vitivinicultura argentina, aunque no tanto en valor. Entre enero y marzo, las exportaciones de vinos y mostos crecieron con fuerza -con el mosto también empujando bastante-, pero hay una señal que causa preocupación: los precios promedio del vino siguen en baja.

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Estos datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) son de todo el país, pero tienen fuerte impacto en una provincia vitivinícola como San Juan, donde cada litro exportado cuenta.

Según el INV, las ventas al exterior de vinos y mostos totalizaron 176.819 miles de dólares en el primer trimestre, lo que representa un aumento del 5,9% interanual.

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Las cifras de vinos

El impulso viene claramente por el lado del volumen. En total, las exportaciones de vino crecieron un 15,5% entre enero y marzo, con dos motores bien marcados: el vino blanco y el granel.

El blanco fue el gran protagonista del arranque de año, con un salto del 76% en volumen (104.622 hectolitros), muy por encima del 5,3% que mostró el vino color.

A eso se suma el fuerte avance del vino a granel, que creció un 54,6% en el trimestre. En cambio, el vino fraccionado —el que mayor valor agregado genera— tuvo una suba mucho más moderada, del 2,1%.

Dentro del trimestre, el mes de marzo terminó de inclinar la balanza. Ese mes, las exportaciones de vino crecieron un 22,8% interanual en volumen. En ese contexto, el fraccionado mostró señales de recuperación más firmes, con un alza del 13,1%. Sin embargo, el granel volvió a marcar el ritmo con un incremento del 51,2%.

Más ventas, pero menos precio

Pero no todo lo que brilla es oro: es verdad que salieron más litros de vino al mundo, pero el ingreso de dólares no creció al mismo ritmo.

El valor FOB de las exportaciones de vino apenas subió un 1,2% en el trimestre, alcanzando los 142.843.000 dólares. La explicación está en el precio promedio: cayó un 12,4% y se ubicó en 3,01 dólares por litro, bastante por debajo de los niveles del año pasado.

El mosto, protagonista

San Juan es una de las principales productoras de mosto de Argentina y justamente las exportaciones de este producto concentrado han sobresalido en el primer trimestre del 2026.

Entre enero y marzo se exportaron 21.557 toneladas, lo que representa un crecimiento del 33,5% en volumen respecto a igual lapso del 2025 En términos de valor, aportó 30.425.000 dólares, un 20,2% más que en el mismo período del año pasado. Si se suma el total de mostos (incluyendo el sulfitado), el ingreso asciende a 33.975.000 dólares, con una suba del 30,9%.

Estos datos revelan que el año arrancó con una de cal y otra de arena. Por un lado, hay una recuperación para la vitivinicultura en volumen exportado, algo clave para economías regionales como la sanjuanina.

Sin embargo, el gran desafío sigue siendo mejorar los precios internacionales para que ese crecimiento se traduzca en mayor rentabilidad para las bodegas y los viñateros.

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