Exportaciones: el mosto de San Juan crece un 42% en febrero y ya representa casi la mitad a nivel nacional

Las exportaciones de mosto de San Juan tuvieron una excelente performance durante febrero y ya representan casi el 50% del total nacional. En este sentido, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) detalló que hubo un incremento del 42,61% en toneladas y 26,74% en dólares valor FOB entre febrero de 2026 y el mismo mes del año anterior. En contraste, los envíos de vino al exterior cayeron un 48,45% en hectolitros y un 41,07% en dólares valores FOB en periodos de comparación.

De este modo, las exportaciones de mosto mostraron un crecimiento notable: en febrero 2025 se enviaron 2.272 toneladas y en febrero 2026 aumentó a 3.240 toneladas, lo que significa una variación porcentual del 42,6%. Las exportaciones representadas en dólares crecieron fuertemente. Mientras que en febrero 2025 fueron 3,642 millones de dólares en mosto, en febrero 2026 creció a 4,616 millones de dólares, con un aumento del 26,74%.

Por este motivo, creció la participación de San Juan en el total de exportaciones de mosto: en febrero de 2025 representaba el 37% del volumen total de mosto exportado por el país y para febrero de 2026 ascendió al 47%, acercándose a los niveles de producción de la provincia de Mendoza (53%).

Sin embargo, las exportaciones de vino muestran un contraste ante la realidad del mosto. El documento informó que en febrero del 2025 se enviaron al exterior un total de 4.580 hectolitros de vino, mientras que en febrero de 2026 se exportaron 2.361 hectolitros, lo que representa una caída del 48,45%. En tanto, en dólares, en febrero de 2025 se exportaron 1.025 millones de dólares y en febrero de 2026 esa cifra bajó a 604 millones de dólares valores FOB, lo que representa un declive del 41,07%.

Además, el INV detalló que cayó la participación de San Juan en las exportaciones de vino a nivel nacional. En febrero de 2025, San Juan representaba el 3% del volumen total exportado por el país y en febrero de 2026 descendió al 2%.

Una situación similar al mes anterior

Las exportaciones vitivinícolas de San Juan comenzaron 2026 con un escenario de contrastes. Mientras la provincia perdió peso relativo en el negocio del vino y quedó relegada al tercer lugar a nivel nacional, mostró fortaleza en el segmento del mosto concentrado, donde mantiene un rol clave en el comercio exterior argentino.

Según el INV, en enero San Juan exportó 3.078 hectolitros de vino, por un valor FOB de 721 mil dólares. La mayor parte de los envíos correspondió a vinos varietales, con 2.996 hl (1.000 hl a granel y 1.996 hl fraccionados). Además, se exportaron 50 hl de vinos sin mención varietal y 32 hl de espumosos, ambos en modalidad fraccionada.

El panorama cambia cuando se analiza el mosto concentrado. Allí, San Juan volvió a mostrarse protagonista. En enero exportó 1.863 toneladas, todas a granel, por un valor FOB de 2,659 millones de dólares. Esa cifra representó el 31% del total nacional, lo que posicionó a la provincia como la segunda exportadora del país en este producto, solo detrás de Mendoza (69%).