martes 10 de marzo 2026

Comercio

Tras los despidos, ChangoMás ofreció retiros voluntarios a sus empleados

La información fue confirmada por Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio. Afirmó que los ofrecimientos de la firma de hipermercados son inferiores a los establecido por la ley.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Changomas

La empresa ChangoMás comenzó a ofrecer retiros voluntarios a los empleados con más de 10 años de antigüedad. La medida fue tomada tras el despido de 11 trabajadores días atrás, quienes en su mayoría estaban en periodo de prueba. La información fue confirmada por el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC).

En este sentido, Mirna Moral, secretaria general del gremio, señaló a Tiempo de San Juan que los ofrecimientos suelen ser inferiores a la indemnización real y fueron presentados a los trabajadores con más de 10 años de trayectoria. “Al firmar un retiro voluntario, el trabajador pierde automáticamente el subsidio por desempleo, debido a que la empresa invoca un artículo de la normativa. Esto conlleva la pérdida de la obra social para el cónyuge y los hijos; en el caso de los mayores de 40 años, se pierde la extensión automática de seis meses de dicho subsidio”, explicó.

“Son todos los puntos que le explicamos al empleado cuando viene, para que los tenga en cuenta y sepa qué le corresponderá o no si decide aceptar el retiro voluntario”, continuó.

En tanto, compartió novedades sobre la situación del hipermercado Libertad e indicó que se ha fijado una audiencia para el 19 de marzo para conocer el panorama de la compañía. Moral desestimó los rumores sobre la llegada de La Anónima a San Juan, señalando que la empresa estaría en condiciones financieras delicadas, posiblemente en convocatoria de acreedores.

