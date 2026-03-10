martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vóley

UPCN ya tiene rival y define el pasaje a la final en San Juan: todo el detalle

El equipo sanjuanino ya conoce su rival en la semifinal de la Liga Argentina de Vóley. Cuándo le tocará definir en su cancha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

UPCN San Juan Vóley ya conoce a su próximo rival en los playoffs de la Liga de Vóleibol Argentina. El conjunto sanjuanino enfrentará a Monteros Vóley en las semifinales del certamen, luego de que el equipo tucumano eliminara a River Plate en su serie de cuartos de final.

Lee además
upcn es semifinalista de la liga de voley argentina
Alegría gremial

UPCN es semifinalista de la Liga de Vóley Argentina
Foto: Colón Junior. 
Torneo Local

Desamparados hizo negocio y hubo paliza de Marquesado: resultados y cómo quedó la tabla del fútbol sanjuanino

La instancia se disputará al mejor de tres partidos y, a partir de ahora, se jugará con localías, por lo que UPCN volverá a presentarse ante su público en San Juan.

El primer encuentro de la serie se disputará el 17 de marzo a las 21,30 en Tucumán, mientras que la revancha será el 24 de marzo a las 20 en el estadio de UPCN.

En caso de ser necesario un tercer y decisivo partido, la ventaja deportiva le corresponde a UPCN por su mejor ubicación en la fase regular, por lo que ese encuentro condicional está previsto para el 25 de marzo a las 21, también en San Juan.

Todos los partidos podrán verse por Fox Sports y ACLAV en YouTube

UPCN alcanzó esta instancia tras eliminar el fin de semana a San Lorenzo en cuartos de final.

Por su parte, en la otra llave de semifinales se enfrentarán Ciudad Vóley y Tucumán de Gimnasia.

Temas
Seguí leyendo

Con un doblete de la Julián Álvarez, el Atleti goleó al Tottenham del Cuti y va con ventaja al segundo partido

Las campeonas y un mano a mano imperdible: admiración, conquista y una corona de sacrificio

Urquiza inicia su camino en la Liga Federal de Básquet: el plantel completo y el fixture

El "fenómeno Ironman": cómo se arma el evento que trae atletas de todo el mundo y deja millones en San Juan

"Sentí a mi abuela ayudarnos desde el cielo": el estremecedor relato de Manu Armoa tras escapar de la guerra en Medio Oriente

El once titular que piensa Coudet para su debut en River

Enorme convocatoria en el campeonato sanjuanino de bicicross

Barrera, otra vez a Reserva por indisciplina: "Si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
barrera, otra vez a reserva por indisciplina: si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos
Sorpresa en Concepción

Barrera, otra vez a Reserva por indisciplina: "Si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Te Puede Interesar

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Por Luz Ochoa
Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25
Medida de fuerza

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías
Historias

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Debate abierto

El dilema de regular o prohibir el juego online: en San Juan se harán controles biométricos

Hospital Rawson.
Estrategia

San Juan judicializa deudas de obras sociales mientras los hospitales atienden un 60% más de pacientes