UPCN es semifinalista de la Liga de Vóley Argentina

En el Polideportivo Municipal de Monteros, UPCN se impuso este domingo por 3-2, con parciales de 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12, para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

El equipo dirigido por Fabián Armoa recién pudo resolverlo en tie break, luego de que San Lorenzo levantara un 0-2 y forzara el quinto set. Entonces UPCN recuperó el dominio y, tras más de tres horas de juego, cerró el partido y la serie.

Leon Meier y Gerónimo Elgueta fueron los máximos anotadores de UPCN y principales referencias ofensivas, en un encuentro exigente.

De esta manera, UPCN logró eliminar al único rival que no había podido vencer durante la fase regular y confirmó su lugar en las semifinales del certamen.

En la próxima instancia, el conjunto sanjuanino enfrentará al ganador de la serie entre Monteros y River Plate. A diferencia de los cuartos de final, las semifinales ya no se disputarán bajo formato tour, sino con partidos de ida y vuelta en las respectivas localías.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel.

San Lorenzo: Santiago Longo, Wilson Acosta; Pedro Ojuez, Rodrigo Soria; Ramiro Nielson, Valentín Durdos; Agustín Winer/Mauro Rojas Caruso (L). Entrenador: Manuel Quiroga. Ingresos: Martín Godoy, Enzo Haureluk, Pedro Vanzetti.

Parciales: 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).