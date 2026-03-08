domingo 8 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alegría gremial

UPCN es semifinalista de la Liga de Vóley Argentina

El conjunto sanjuanino se clasificó a las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina tras derrotar nuevamente a San Lorenzo en Tucumán y cerrar la serie de cuartos de final por 2-0.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el Polideportivo Municipal de Monteros, UPCN se impuso este domingo por 3-2, con parciales de 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12, para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Lee además
la junta nacional de upcn rechazo el pedido de la oposicion y la unica lista valida seria la de villa
Decisión

La Junta Nacional de UPCN rechazó el pedido de la oposición y la única lista válida sería la de Villa
el gobierno convoca a ate y upcn a reabrir la paritaria del sector publico nacional
Negociaciones

El Gobierno convoca a ATE y UPCN a reabrir la paritaria del sector público nacional

El equipo dirigido por Fabián Armoa recién pudo resolverlo en tie break, luego de que San Lorenzo levantara un 0-2 y forzara el quinto set. Entonces UPCN recuperó el dominio y, tras más de tres horas de juego, cerró el partido y la serie.

Leon Meier y Gerónimo Elgueta fueron los máximos anotadores de UPCN y principales referencias ofensivas, en un encuentro exigente.

De esta manera, UPCN logró eliminar al único rival que no había podido vencer durante la fase regular y confirmó su lugar en las semifinales del certamen.

En la próxima instancia, el conjunto sanjuanino enfrentará al ganador de la serie entre Monteros y River Plate. A diferencia de los cuartos de final, las semifinales ya no se disputarán bajo formato tour, sino con partidos de ida y vuelta en las respectivas localías.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel.

San Lorenzo: Santiago Longo, Wilson Acosta; Pedro Ojuez, Rodrigo Soria; Ramiro Nielson, Valentín Durdos; Agustín Winer/Mauro Rojas Caruso (L). Entrenador: Manuel Quiroga. Ingresos: Martín Godoy, Enzo Haureluk, Pedro Vanzetti.

Parciales: 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).

Temas
Seguí leyendo

La Junta Electoral de UPCN no respondió la apelación y la oposición irá a la Justicia

Desde San Juan, fueron al Monumental y se encontraron con Gallardo: así fue la reacción del ex DT de River que es viral

La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro

El respaldo al "Chiqui" Tapia, en medio del paro: "Es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino"

Durísima sanción para Tobías Martínez en Río Negro: bajó al puesto 29 por una maniobra considerada peligrosa

La Vuelta tiene a su reina: "Había títulos que me faltaban y uno era este"

De niño jugaba a ser árbitro y hoy, diez años después, ya dirige en la Liga Sanjuanina: la historia de Jeremías, el pibe que convirtió su pasión en realidad

Maribel, ¡qué mujer!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de nino jugaba a ser arbitro y hoy, diez anos despues, ya dirige en la liga sanjuanina: la historia de jeremias, el pibe que convirtio su pasion en realidad
Historia

De niño jugaba a ser árbitro y hoy, diez años después, ya dirige en la Liga Sanjuanina: la historia de Jeremías, el pibe que convirtió su pasión en realidad

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado
Historias del Crimen

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado

Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas
Vialidad Nacional

Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas
En 9 de Julio

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas

Tremendo vuelco en Pedernal: un matrimonio terminó en el río y una mujer hospitalizada
Siniestro vial

Tremendo vuelco en Pedernal: un matrimonio terminó en el río y una mujer hospitalizada

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Te Puede Interesar

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro
Fútbol

La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro

El 76% de los delitos contra menores investigados en San Juan son por abuso sexual
Cifras oficiales

El 76% de los delitos contra menores investigados en San Juan son por abuso sexual

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas
En 9 de Julio

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas

Las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses en baja
Según CAME

Las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses en baja