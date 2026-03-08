domingo 8 de marzo 2026

Video

Desde San Juan, fueron al Monumental y se encontraron con Gallardo: así fue la reacción del ex DT de River que es viral

Un grupo de hinchas sanjuaninos se cruzó con el ídolo millonario en las afueras del estadio y el momento quedó registrado en un video que se difundió durante el fin de semana en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un encuentro inesperado entre fanáticos y uno de los grandes ídolos de River se volvió viral durante este fin de semana. El protagonista fue Marcelo Gallardo, quien fue sorprendido por un grupo de hinchas que habían viajado desde San Juan y lo interceptaron en las afueras del Estadio Monumental.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales luego de que la usuaria Karina Isabel Sánchez compartiera el video en su cuenta de Instagram. “A veces la vida te da sorpresas, otras veces te las da el Muñeco Gallardo. Gratitud por tanto que nos diste, como jugador y como técnico”, escribió junto a la publicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2030817674922467515&partner=&hide_thread=false

En el registro se ve cómo varios adolescentes, claramente emocionados, se acercan al vehículo en el que se encontraba el ex entrenador de River Plate, acompañado por uno de sus hijos.

“Venimos de San Juan, Muñeco. Te hicimos un video re lindo”, le dicen los jóvenes mientras lo saludan y le agradecen por los años de gloria que vivió el club bajo su conducción.

Lejos de mostrarse distante, Gallardo respondió con gestos amables. Se detuvo unos minutos para conversar con los hinchas, se sacó fotos con ellos y firmó autógrafos.

Uno de los momentos que más llamó la atención del video ocurre cuando la mujer que grababa le dice: “Sos lo mejor que le pasó a River”. Acto seguido, le pide una firma en la muñeca, que el entrenador acepta hacer. Según comentaron en el propio video, la intención sería tatuarse luego ese autógrafo.

