San Juan tendrá su propia librería de autores locales: abrieron una convocatoria para escritores

Próximamente el Gobierno abriría un nuevo espacio destinado a la venta y promoción de la literatura de autoría sanjuanina. En este marco, lanzaron una convocatorio para que los escritores llevan sus obras hasta la Dirección de Bibliotecas Populares para que sean parte del catálogo de la futura Librería Provincial Reyna Domínguez.

En este marco, se convoca a escritores y editores de la provincia interesados en promocionar y comercializar sus publicaciones en este ámbito, que tiene como objetivo visibilizar y fortalecer la producción editorial local, generando un punto de encuentro entre autores y lectores.

La recepción de ejemplares se realizará en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, ubicado en calle 25 de mayo esquina Las Heras, en horario de 8:00 a 20:00.

En cuanto a las condiciones de presentación, los libros deberán encontrarse en buen estado, sin roturas, humedad ni manchas. Se aceptarán únicamente obras literarias o de divulgación científica escritas por autores sanjuaninos y se recibirán hasta tres ejemplares por título.