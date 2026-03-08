domingo 8 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Interesante

San Juan tendrá su propia librería de autores locales: abrieron una convocatoria para escritores

El espacio funcionará como punto de venta y promoción de la producción local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
librería

Próximamente el Gobierno abriría un nuevo espacio destinado a la venta y promoción de la literatura de autoría sanjuanina. En este marco, lanzaron una convocatorio para que los escritores llevan sus obras hasta la Dirección de Bibliotecas Populares para que sean parte del catálogo de la futura Librería Provincial Reyna Domínguez.

Lee además
objetivo cumplido: finalmente, victoria villarruel visito san juan
Exclusivo

Objetivo cumplido: finalmente, Victoria Villarruel visitó San Juan
La rotonda en Ruta 20 y Gorriti tiene como meta terminar con los graves accidentes de tránsito que se dan en ese rincón de Santa Lucía,
Luz verde

La mega rotonda, más cerca: trámite clave para terminar con la "zona de la muerte" en San Juan

En este marco, se convoca a escritores y editores de la provincia interesados en promocionar y comercializar sus publicaciones en este ámbito, que tiene como objetivo visibilizar y fortalecer la producción editorial local, generando un punto de encuentro entre autores y lectores.

La recepción de ejemplares se realizará en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, ubicado en calle 25 de mayo esquina Las Heras, en horario de 8:00 a 20:00.

En cuanto a las condiciones de presentación, los libros deberán encontrarse en buen estado, sin roturas, humedad ni manchas. Se aceptarán únicamente obras literarias o de divulgación científica escritas por autores sanjuaninos y se recibirán hasta tres ejemplares por título.

Temas
Seguí leyendo

Curiosidad: la época en que San Juan fue parte de Estados Unidos

La ola de pavimentos urbanos en San Juan, casi concluida: ¿habrá versión 2026?

Para el bronce: los nombres de las primeras sanjuaninas feministas

La baja de la edad de imputabilidad desafía la infraestructura en el Penal de Chimbas

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo

Comerciantes de San Juan anuncian "Liquidación 365", un programa de descuentos durante todo el 2026

Fuerte sismo en La Rioja movió el suelo sanjuanino: ¿lo sentiste?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La China Suárez se hizo un cambio de look.
Punto final

Sin chiquilinadas: qué le exige la China Suárez a Mauro Icardi para que se casen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

Imagen ilustrativa. 
Tribunales

Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20
Qué se investiga

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Te Puede Interesar

Tras la vuelta a clases, cuánto se tarda en recorrer gran parte de la Ciudad de San Juan en hora pico video
Videonota

Tras la vuelta a clases, cuánto se tarda en recorrer gran parte de la Ciudad de San Juan en hora pico

Por David Cortez Vega
Objetivo cumplido: finalmente, Victoria Villarruel visitó San Juan
Exclusivo

Objetivo cumplido: finalmente, Victoria Villarruel visitó San Juan

Detuvieron a un hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja en el B° Las Pampas
Pocito

Detuvieron a un hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja en el B° Las Pampas

Diversas organizaciones se manifestarán, en todo el país, por el Día Internacional de la Mujer
Conmemoración

Diversas organizaciones se manifestarán, en todo el país, por el Día Internacional de la Mujer

La Vuelta tiene a su reina: Había títulos que me faltaban y uno era este
Maribel Aguirre, campeona

La Vuelta tiene a su reina: "Había títulos que me faltaban y uno era este"