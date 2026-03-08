La ola de pavimentos urbanos en San Juan, casi concluida: ¿habrá versión 2026?

El Plan de Pavimentos Urbanos se inició en febrero de 2025 con calles de Rawson. Hoy solo queda por iniciar Valle Fértil.

El programa es práctico y muy razonable: los intendentes que saben de las necesidades de sus departamentos eligen qué calles les reclaman más los vecinos mejorar; y el Ministerio de Infraestructura de San Juan paga el asfalto 100% con fondos provinciales. Ahora se están terminando los pavimentos del plan que fue anunciado en 2024 y licitado ese año. Solo resta uno de 19 comunas por iniciar las obras. Por eso la continuidad del Plan de Pavimentos Urbanos de la gestión de Marcelo Orrego abre mucha expectativa en los municipios. ¿Hay posibilidades de lanzar una segunda etapa? El ministro Fernando Perea dijo que sí, pero se mostró cauto, dijo que depende de las partidas financieras del Ministerio de Hacienda.

El drone de Tiempo Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo

Respecto a lo que vendrá, Perea, confirmó que la continuidad del programa se está evaluando actualmente a la par que destacó la labor de Roberto Gutiérrez al frente de Hacienda, señalando que realiza un trabajo excelente y coordinado para ejecutar obras en una época difícil donde no sobran los recursos. Según el ministro, las decisiones se toman tras analizar cuidadosamente la parte financiera junto al gobernador Marcelo Orrego. Perea, en diálogo con Canal 13 San Juan, también puso una fecha estimativa para el cierre de la etapa actual. Dijo que antes de mitad de este año 2026 ya se estará finalizando con este plan que se lanzó a finales de 2024.

image

Por su parte, el titular de Vialidad Provincial, Omar Lucero, dio detalles técnicos sobre el estado de avance de las obras y explicó que actualmente se está interviniendo en 18 de los 19 departamentos. Lucero aclaró que, aunque no puede dar una respuesta certera sobre la renovación inmediata del plan porque es una decisión que debe bajar directamente el gobernador. El trabajo administrativo y de licitación para la fase vigente ya está totalmente concluido. En este sentido, recordó que las obras se dividieron en cinco grupos que ya están adjudicados y en ejecución, restando solamente iniciar los trabajos en Valle Fértil.

El retraso en tierra vallista se debió principalmente a cuestiones climáticas por lluvias y a la logística de la empresa contratista, que tiene a su cargo otros departamentos, precisó. No obstante, la intendencia de Valle Fértil ya marcó las calles prioritarias y se espera que las máquinas comiencen a operar en el corto plazo. Ahora las tareas se concentran en Caucete.

Una inversión histórica

El Plan San Juan 2024 – 1ª Etapa Pavimentos Urbanos se puso en marcha con una inversión superior a los 12.500 millones de pesos de origen provincial. Se dio por primera vez en su totalidad financiado por la provincia ya que antes los municipios ponían una parte del presupuesto.

image

El inicio formal se dio el 15 de julio de 2024 con la firma de un convenio marco en el que participaron el gobernador Orrego, el ministro Perea, el director Lucero y los 19 intendentes, reforzando el compromiso de garantizar calles en óptimas condiciones para la circulación en toda la provincia. Bajo este esquema, los municipios asumieron la responsabilidad de determinar las prioridades locales y gestionar los expedientes ante Vialidad Provincial.

El lanzamiento de las obras bajo este plan de asfaltos se dio formalmente a mediados de febrero de 2025.

El proyecto se estructuró para cubrir un total de 636.500 metros cuadrados de pavimento, comenzando sus primeras tareas de movimiento de suelo y preparación de terreno en los departamentos de Rawson y San Martín. Posteriormente, los frentes de obra se extendieron hacia Santa Lucía, Chimbas, 25 de Mayo, Iglesia y Rivadavia, alcanzando luego al resto de las comunas.

image Hace una semana el plan de pavimentos urbanos empezó a ejecutarse en Caucete.

Las obras se coordinaron para su ejecución a cargo de diferentes empresas: