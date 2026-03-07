Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo

En San Juan se prepara una transformación vial de gran escala que promete cambiar la dinámica de miles de conductores que diariamente transitan en el eje Este-Oeste, entre Rivadavia y Capital. Fue Marcelo Orrego quien anunció la ejecución de una importante doble vía que se desarrollará en el corazón del departamento, con la idea de ofrecer un conector alternativo y descongestionar la siempre saturada Avenida Libertador. Esta obra no solo representa una mejora en la infraestructura, sino que busca ser una respuesta estratégica al crecimiento vehicular de la zona centro de Rivadavia, buscando elevar la calidad de vida de los vecinos y la seguridad de quienes circulan por el sector.

Días atrás, Orrego anunció durante la inauguración de la repavimentación de la calle Manuel Zavalla (ex Cabaña), desde Libertador hasta Talcahuano que se venía el ambicioso proyecto. "Les comento algo muy importante: recién cuando venía hacia el acto estuve con el ministro de Infraestructura y me esperaba Sergio (Miadowsky, intendente) ahí en la calle Santa María de Oro, que es una calle enormemente transitada. Y también la calle Amable Jones sobre todo desde Santa María de Oro a calle Vieytes. Tomé el compromiso, después de ver que era factible, de decirles que vamos a comenzar ese proyecto que es tan importante que la doble vía de ese circuito, para poder descomprimir la Avenida Libertador".

La Amable Jones circula paralela a las avenidas más transitadas de San Juan y es clave para usarla como alternativa en la conexión urbana. TIEMPO DE SAN JUAN la recorrió con su drone en la zona que en pocos meses tendrá una drástica transformación:

Embed - La Calle Amable Jones desde El drone de Tiempo

TIEMPO DE SAN JUAN también te adelanta en exclusiva cómo será este ambicioso proyecto que significará un cambio drástico para la zona. Según la información detallada por Guido Marelo, secretario de Obras de la Municipalidad de Rivadavia, la intervención se centrará en la calle Amable Jones, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Vieytes y Santa María de Oro. Se trata de una extensión de aproximadamente 800 metros lineales donde la fisonomía actual será reemplazada por un esquema de doble calzada. Mientras que la vía actual mantendría el sentido de circulación de Oeste a Este, se construirá una calzada completamente nueva para el sentido inverso, de Este a Oeste, separadas ambas por un bulevar central que tendrá entre 1,5 y 2 metros de ancho.

Cada calzada tendrá un ancho cercano a los 7 metros, lo que duplicará la capacidad actual de la calle. En el costado Norte de la arteria se prevé la inclusión de espacios de estacionamiento, optimizando el uso del suelo urbano. Uno de los puntos más valorados del diseño es la incorporación de seguridad vial activa a través de la construcción de rotondas en las intersecciones con las calles Vieytes y Jujuy. Además, se está estudiando una solución técnica para el empalme en Santa María de Oro, donde se analiza la factibilidad de una tercera rotonda para ordenar el flujo vehicular de manera constante y evitar el uso excesivo de semáforos, logrando que el tránsito aminore la velocidad de forma natural.

En cuanto al financiamiento y los pasos legales para iniciar la obra, las autoridades se encuentran en una etapa de definiciones técnicas y económicas para determinar el camino más ágil. Marelo señaló que actualmente están analizando las opciones para el llamado a licitación, explicando que están "viendo cómo lo hacemos y de qué forma lo hacemos más rápido y que quede todo legalmente". Si bien todavía no se confirma si los fondos provendrán específicamente del plan de pavimentos urbanos u otra partida, el secretario de Obras aclaró que el esquema de fondos "lo estamos viendo casualmente junto con el proyecto". A la par, estimó que la inversión no será grande dado que se adaptará a la topografía actual y "no va a ser gran costo porque no hay tanto movimiento de suelo".

Respecto a los tiempos de ejecución, el proyecto avanza con gestiones administrativas y reuniones con Vialidad para finalizar los detalles técnicos la próxima semana. Marelo fue cauteloso al no fijar una fecha exacta para el inicio o la culminación de las tareas, y dijo que "una vez elaborado todos, sacaremos costos y de inmediato el plazo de obra", pero recalcó que la instrucción política tanto del gobernador como del intendente es avanzar "cuanto antes".

Sobre la incorporación de mano de obra, el funcionario explicó que, al ser un trabajo mayormente vial que depende del uso de maquinaria pesada. Sin embargo, aclaró que en las etapas que requieran mayor intervención manual, como la construcción del bulevar central, el personal necesario "se tomaría siempre de Rivadavia" para potenciar el empleo local.

image

La ejecución de esta obra es muy factible en el corto plazo debido a que la traza se encuentra totalmente limpia y liberada. El secretario de Obras destacó que, al tratarse de terrenos que antiguamente pertenecían al ferrocarril y que ahora son de jurisdicción municipal, no fue necesario realizar expropiaciones. El municipio trabajó previamente con un grupo de vecinos que habían extendido sus límites sobre este terreno público para que liberaran el espacio de forma pacífica y consensuada, logrando que hoy el terreno esté demolido y listo para los trabajos de nivelación y movimiento de suelo.

image

image

Esta obra se posiciona como el proyecto vial más relevante del año para Rivadavia, ya que no solo implica pavimentar 800 metros, sino crear un corredor inteligente que absorberá gran parte del flujo que hoy colapsa otras vías. Al utilizar la base del pavimento existente y adaptar el proyecto a la topografía actual, se busca una ejecución eficiente que minimice los costos sin sacrificar la modernidad. El impacto será inmediato, transformando una calle que hoy queda chica para las líneas de colectivo y el tráfico particular en una avenida moderna, con bulevares y vegetación sustitutiva, que se convertirá en el nuevo eje de conectividad entre Rivadavia y Capital.