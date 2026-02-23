lunes 23 de febrero 2026

Obras

En Rivadavia, Orrego habilitó un nuevo asfalto y anunció una doble vía para descomprimir Avenida Libertador

El gobernador acompañó este lunes al intendente Miodowsky en la inauguración de más de 7.000 metros cuadrados de nuevo asfalto y obras complementarias de urbanización. Anunció la pronta intervención de calle Amable Jones.

Por María Agostina Montaño
WhatsApp Image 2026-02-23 at 21.02.06 (1)
WhatsApp Image 2026-02-23 at 21.02.06

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes, junto al intendente Sergio Miodowsky, el acto de habilitación de nuevas obras de pavimentación en el departamento de Rivadavia y obras conexas. En la oportunidad, se comprometió con los vecinos a concretar la mejora de calle Amable Jones entre Santa María de Oro y Vieytes.

Durante la jornada, se dejó habilitado el nuevo asfalto y las mejoras urbanas que fueron ejecutados mediante el FODERE y fondos municipales, en una importante apuesta a la recuperación de arterias viales clave para la zona.

La ceremonia, además de con Orrego y Miodowsky, contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; diputados y concejales, entre otras autoridades. También participaron otros funcionarios del ámbito provincial y municipal, quienes acompañaron a los vecinos de la zona durante el corte de cinta y el recorrido por las zonas intervenidas.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 21.02.06

En su discurso, Orrego destacó que "hoy estar acá es muy significativo, es la oportunidad de que esto sea tangible, que lo podamos tocar, que lo podamos ver, que sabemos que ha mejorado la calidad de vida de una parte importante de esta zona centro de Rivadavia.Y hay mucho más para trabajar".

Agregó que "nosotros hace dos años que nos toca gobernar y por supuesto nos encontramos con un montón de deficiencias, inclusive de muchos recursos que por ahí llegaban de Nación y esos recursos ya no llegan más. Pero este gobierno, lejos de hacerse el distraído, lo que hizo fue tomar el compromiso y avanzar. Porque la verdad los sanjuaninos queremos avanzar sin esperar tanto y, en ese sentido, hemos hecho todo tipo de movimientos, entre ellos estas pavimentaciones".

El gobernador dejó un importante anuncio para los vecinos de Rivadavia y de Capital: "les comento algo muy importante: recién cuando venía hacia el acto estuve con el ministro de Infraestructura y me esperaba Sergio ahí en la calle Santa María de Oro, que es una calle enormemente transitada. Y la calle Amable Jones sobre todo desde Santa María de Oro a calle Vieytes. Y tomé el compromiso, después de ver que era factible, de decirles que vamos a comenzar ese proyecto que es tan importante que la doble vía de ese circuito, para poder descomprimir la Avenida Libertador".

A su turno, el intendente expresó que "quiero agradecer como un vecino más que como intendente, al gobernador, a este gobernador que no hace miramientos políticos, que llega con fondos de pavimentación a todos los municipios sin distinguir".

Agregó que "muchísimas gracias por darnos la oportunidad a los rivadavienses de que recuperemos ese pavimento que nos faltaba". Y concluyó: "Hay que seguir trabajando y dentro de muy poquito quizás concretemos el polo comercial que se merecen los comerciantes también de esta zona" .

Sobre las obras

Las obras comprendieron la repavimentación de la calle Manuel Zavalla (ex Cabaña), en el tramo que se extiende desde avenida Libertador hasta calle Talcahuano, cubriendo un total de 2.520 metros cuadrados.

A estos trabajos se sumó la pavimentación de la calle Talcahuano, desde Manuel Zavalla hasta calle Vieytes, lo que representó una superficie adicional de 4.800 metros cuadrados de nuevo asfalto.

En el mismo sector, la Municipalidad de Rivadavia realizó tareas integrales de urbanización que incluyeron la construcción de 207 metros lineales de cuneta, 605 metros lineales de zapata y cordón, y 1.256 metros cuadrados de banquina.

La intervención se completó con la instalación de puentes rampa y vecinales, además de la pintura general de la obra en sectores de cordones, sendas peatonales y postes.

