lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Exclusivo

Branka Motors ofrece $420.000.000 para resarcir a los 287 damnificados y cerrar el escándalo de la supuesta megaestafa

Los responsables de la firma presentaron esa propuesta para arribar a un acuerdo de reparación integral con los denunciantes y poner fin a la causa penal. Habrá que ver qué dicen la fiscalía y los querellantes.

Por Walter Vilca
Aquí funcionaba la firma Branka Motors, en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Rioja, en San Juan Capital.

Aquí funcionaba la firma Branka Motors, en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Rioja, en San Juan Capital.

Los dueños o responsables de Branka Motors quieren frenar el escándalo de la supuesta megaestafa y evitar sus detenciones. En un manotazo de ahogado, ahora ofrecieron la suma de 420.000.000 pesos como resarcimiento para los 287 denunciantes y, con eso, poner fin al proceso penal. La propuesta ya fue presentada; resta que la fiscalía analice la oferta y será clave la opinión de los damnificados y de los abogados querellantes.

Lee además
caso branka motors: quien es quien en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
clausulas y promesas claves en el contrato: asi operaba el anzuelo de branka motors
Presunta estafa

Cláusulas y promesas claves en el contrato: así operaba el "anzuelo" de Branka Motors

La novedad se conoció este lunes entre algunos abogados de decenas de damnificados. Fuentes del caso contaron que la presentación fue hecha por los letrados que representan a los hermanos Alexis y Jonathan Marco y a Facundo Banega —los supuestos responsables de la firma— ante el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, aunque no trascendieron los detalles de la propuesta.

image
Los damnificados se movilizaron para manifestar su reclamo contra la concesionaria de motos.

Los damnificados se movilizaron para manifestar su reclamo contra la concesionaria de motos.

El objetivo sería llegar a un acuerdo de reparación integral; es decir, arribar a una conciliación entre las partes y a una solución alternativa al proceso penal. Habrá que ver si el ofrecimiento y la forma de pago conforman a los denunciantes. De eso dependerá que se suspenda la acción penal o que la causa avance, dado que aún no fue formalizada.

El caso Branka Motors comenzó a escalar el 16 de enero de 2026, cuando un episodio policial en el local de avenida Rioja y 25 de Mayo puso el conflicto en la escena pública. Ese día fue detenido Juan Díaz, acusado de intentar retirar una moto del salón sin autorización. Sin embargo, el hombre exhibió un contrato de compra-venta que acreditaba la operación. Aunque la causa fue encuadrada como hurto simple en grado de tentativa y luego accedió a una probation, el hecho dejó al descubierto el conflicto existente con centenares de clientes que denunciaban no haber recibido las motocicletas ya pagadas.

image
El caso está en manos del fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El caso está en manos del fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El 19 de enero, el malestar estalló. Decenas de personas se concentraron frente a la concesionaria reclamando la entrega de rodados abonados —algunos desde hacía meses— o la devolución del dinero. Hubo gritos, agresiones e intervención policial. A partir de ese momento comenzaron a multiplicarse las denuncias formales y la causa pasó al ámbito de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, que inició una investigación para determinar si existió una maniobra sistemática.

En paralelo, Defensa al Consumidor aplicó a la firma una multa cercana a los 2.900 millones de pesos por los incumplimientos en la entrega de las motocicletas. Si bien esa sanción no implica un resarcimiento directo para los damnificados, refuerza el cuadro de irregularidades administrativas detectadas. La Justicia deberá definir ahora si se trató de meros incumplimientos contractuales o de una presunta estafa sistemática, pero las propias cláusulas que prometían seguridad y plazos concretos se han convertido en uno de los ejes centrales de la investigación.

image
El contrato que ofrecía la firma.

El contrato que ofrecía la firma.

Con el avance del expediente cobraron relevancia los contratos firmados por los clientes y los responsables de la firma, que fueron presentados como prueba por parte de la abogada María Filomena Noriega y otros letrados querellantes. En esos documentos se prometía la entrega de la moto en un plazo de hasta 20 días hábiles desde la confirmación del pago y, en caso de falta de stock, la empresa se comprometía a entregar un rodado de similares características o a devolver el dinero. Para los denunciantes, esos puntos funcionaban como un “anzuelo”: ofrecían garantías concretas que generaban confianza, pero que luego —según sostienen— no se cumplieron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013293402805145796?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013299483841360045%7Ctwgr%5E4cfcaa93cfe2202e28a9a08abbd37059b6fc88dc%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Freclamos-y-golpes-una-concesionaria-capital-presuntas-estafas-la-detencion-un-cliente-ahora-agredieron-un-responsable-la-firma-n421312&partner=&hide_thread=false

Otro aspecto que hoy complica el panorama es que los contratos estaban suscriptos por la “administración” de la empresa, sin identificar personas físicas responsables. Esa falta de individualización, sumada a la reiteración de casos similares, alimenta la hipótesis de un accionar organizado. Actualmente la causa acumula 287 denunciantes y ya se realizaron allanamientos en el local céntrico de Branka Motors y en EMMEBE, el otro comercio vinculado a la firma, mientras los hermanos Alexis y Jonathan Marco y Facundo Banega permanecen bajo la lupa fiscal.

La propuesta que se conoció este lunes puede ser una vía de solución, pero habrá que ver si la firma realmente puede afrontar semejante monto para conformar a todos los denunciantes.

Temas
Seguí leyendo

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero

El jugador de Trinidad que golpeó a un rival sigue preso y le imputarán el delito de lesiones leves agravadas

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

Una cocinera se quemó con aceite hirviendo en un club de Capital: está internada

El famoso "Asaltante de la escopeta" quedó preso y en la mira por los robos en La Bebida y Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fortisimo accidente en la ruta 40 termino con un auto destrozado y un camion volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Para febrero de 2026, en San Juan, el valor del metro cuadrado para una vivienda tradicional de 77,1 metros cuadrados se ubicó en $1.421.962,92.
Precios y tendencias

Construir en San Juan: el m2 ya supera los $1.400.000 y lo "no tradicional" sigue sin convencer

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026: cuándo arranca el calendario
Importante

Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026: cuándo arranca el calendario

Te Puede Interesar

Aquí funcionaba la firma Branka Motors, en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Rioja, en San Juan Capital.
Exclusivo

Branka Motors ofrece $420.000.000 para resarcir a los 287 damnificados y cerrar el escándalo de la supuesta megaestafa

Por Walter Vilca
Orrego en Paren las Rotativas: Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos
Mano a mano

Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"

Tras el temporal con calor y humedad, llega el refresco a San Juan.
Clima

Martes caluroso con posibilidad de tormentas aisladas en San Juan

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate.
Urgente

Renunció Marcelo Gallardo: el jueves dirigirá su último partido ante Banfield