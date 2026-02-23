Construir en San Juan: el m2 ya supera los $1.400.000 y lo "no tradicional" sigue sin convencer

Para febrero de 2026, en San Juan, el valor del metro cuadrado para una vivienda tradicional de 77,1 metros cuadrados se ubicó en $1.421.962,92.

El costo de la construcción en San Juan sigue pum para arriba, aunque con un ritmo que busca acomodarse a la nueva realidad económica. Según los datos del Índice CIRCOT (el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional que depende de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ) para febrero de 2026, el valor del metro cuadrado para una vivienda tradicional de 77,1 metros cuadrados se ubicó en $1.421.962,92. Esta cifra representa una variación mensual del 1,65% respecto al mes anterior (en enero fue $1.398.922,36). Al desglosar este incremento, se observa que el costo de los materiales subió un 1,30%, mientras que la mano de obra, regida por el convenio de UOCRA, tuvo un aumento del 2%.

Juan Carlos Andrada , director del CIRCOT, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, analizó estos números señalando que la variación en materiales es significativa respecto a la calma de los meses previos. Al respecto, el ingeniero explicó que: "Esta variación se tiene en cuenta que la mano de obra bajo convenio de UOCRA ha tenido un aumento del 2%. Y los materiales ha variado el 1,30%. Es una variación que podría decir que es uno de los más grandes respecto a los últimos meses debido a que los materiales han estado prácticamente quietos. Las variaciones han sido menos del 1%, en el orden de 0,3, 0,4 y ahora 1,3 implica que hay una inflación que debe repercutir".

En términos interanuales, el índice muestra una variación del 17,96% comparado con febrero de 2025. Un dato curioso que destacó Andrada es que los materiales han subido un 14,52% en el último año, una cifra que se sitúa por debajo de la inflación general, mientras que la mano de obra escaló un 21,87% en el mismo periodo.

Esta dinámica está provocando que la relación de costos entre materiales y mano de obra tienda a un equilibrio del 50% para cada uno, una paridad que no se registraba en la provincia desde hace aproximadamente dos décadas. "En un momento de la historia, en los '90, lo mismo que se gastaba en materiales era lo que se le pagaba en mano de obra. En la época inflacionaria los materiales estaban en una relación 80/20 y hoy por hoy se está volviendo al 50/50. Todavía no se logra esa paridad, pero está más ahí", destacó.

La estrategia de los comerciantes

El análisis de los precios revela un cambio de comportamiento en los proveedores locales de insumos. Según el especialista, durante meses, los comerciantes de San Juan absorbieron parte de los incrementos para mantener la competitividad en un mercado con poca actividad, pero esa capacidad de resistencia parece haber llegado a su límite. Los insumos que más traccionaron la suba de febrero fueron las griferías, la carpintería y los elementos de instalaciones como caños, mientras que la obra gruesa, incluyendo hierro y cemento, se mantuvo más estable.

Sobre esta tendencia de traslado de precios al consumidor, Andrada comentó que: "Antes se sacrificaba un poco de ganancia para poder ser competitivos, pero hoy por hoy, debido que los materiales siguen aumentando, ya se traslada al consumidor final"

Amor por los ladrillos

A pesar de que los sistemas de construcción en seco, como el Steel Frame o el popularmente conocido Durlock, ofrecen una reducción de tiempo de obra de hasta el 50%, en San Juan todavía no logran desplazar al ladrillo y el cemento. Aunque el costo por metro cuadrado de estos sistemas no convencionales es similar -a veces algo superior- al tradicional, su principal ventaja es la agilidad, permitiendo por ejemplo terminar un techo en una semana frente a los 28 días de fraguado que requiere una losa de hormigón.

Sin embargo, el director del CIRCOT identificó barreras culturales y técnicas que frenan esta tendencia en la provincia. La falta de personal capacitado y el arraigo cultural hacia lo sólido son los principales obstáculos. Andrada describió la situación de la siguiente manera: "La gente acá sigue eligiendo la construcción, van golpeando las paredes. Sigue siendo muy poca la gente que se aboca a la construcción liviana. Por lo general se aboca la construcción tradicional. Es por desconocimiento. Al no haber tanta mano de obra especializada, si yo le digo que tiene que hacer su casa, la gente piensa directamente en lo tradicional y el que quiere aventurarse en el mundo del material de construcción liviana, a la hora de buscar gente que sea especialista en el tema, no hay mucho".

El especialista aclaró que estos sistemas son perfectamente antisísmicos y son aprobados por Planeamiento: "mientras haya un profesional que haga el cálculo estructural están aprobados estos sistemas", dijo.

Todas las cifras del CIRCOT

Modelo I: Vivienda Planta Baja de 3 dormitorios con una superficie de 77,10 m2

$/m2 –FEBRERO 2026: 1.421.962,92

Variación respecto al mes anterior: 1,65 %

Variación mensual de costo de materiales: 1,30 %

Variación mensual de costo de mano de obra: 2,00 %

Variación índice respecto de FEBRERO 2025: 17,96 %

Variación interanual costo de materiales: 14,52 %

Variación interanual costo de mano de obra: 21,87 %